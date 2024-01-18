MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aras Bulut İynemli'ye Deha dizisi için bomba partner! O isimle görüşmeler başladı

Aras Bulut İynemli'ye Deha dizisi için bomba partner! O isimle görüşmeler başladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2024 12:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı Atatürk 1881-1919 filmi ile adından söz ettiren Aras Bulut İynemli şimdilerde Umut Aral’ın yönetmen koltuğuna oturacağı Show TV’nin “Deha” dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aras Bulut İynemli için partneri içinse bomba bir isimle görüşmeler başladı.

Aras Bulut İynemli'ye Deha dizisi için bomba partner! O isimle görüşmeler başladı

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Aras Bulut İynemli, şimdilerde Deha dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yakışıklı için bomba bir partner düşünülüyor.

Aras Bulut İynemli’nin son olarak kostüm provalarına da katıldığı diziyi uluslararası projelerde de görev alan başarılı yönetmen Umut Aral yönetecek. Damla Serim’in yazdığı, bazı sahneleri Kıbrıs’ta çekilecek olan dizide Devran adlı bir matematik dehasının etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak.

aras bulut

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Devran’ı Aras Bulut İynemli’nin partneri Esme rolü için adı geçen isimlerin başında Devrim Özkan geliyor.

DEVRİM ÖZKAN

Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım dizisinin final haberi dün gelen Devrim Özkan’ın henüz “Deha”yla ilgili görüşmelere yeni başlayacağı öğrenildi. Ay Yapım’la 4 yıllık sözleşmesi olan Özkan’ın görüşmelerinin nasıl ilerleyeceği ise merak ediliyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarzına ve fiziğine gelen yorumlara isyan etti! Tarzına ve fiziğine gelen yorumlara isyan etti!
Derin dekoltesiyle olay oldu! Galaya damga vurdu Derin dekoltesiyle olay oldu! Galaya damga vurdu
Netflix'in en müstehcen yapımı gündemde! "Fazla erotik" bulunduNetflix'in en müstehcen yapımı gündemde! "Fazla erotik" bulundu
Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli devrim özkan ele aras bulut
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: Baba Erkan işten çıkarttı

Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: Baba Erkan işten çıkarttı

Ümraniye'de 2 bina çöktü!

Ümraniye'de 2 bina çöktü!

Yıllar sonra itiraf etti! 'Bizim bir cinayetimiz var'

Yıllar sonra itiraf etti! 'Bizim bir cinayetimiz var'

Deprem bölgesi için yeni hamle! Kulislerde konuşuluyordu, netleşti! İşte AK Parti'nin kritik bölgelerdeki adayları...

Deprem bölgesi için yeni hamle! Kulislerde konuşuluyordu, netleşti! İşte AK Parti'nin kritik bölgelerdeki adayları...

Türkiye kişi başına günlük sigara tüketim adedinde dünyada 1. sırada

Türkiye kişi başına günlük sigara tüketim adedinde dünyada 1. sırada

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hataylılara bu da söylendi: Allah size depremi bilerek verdi

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hataylılara bu da söylendi: Allah size depremi bilerek verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.