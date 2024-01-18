Aras Bulut İynemli'ye Deha dizisi için bomba partner! O isimle görüşmeler başladı

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Aras Bulut İynemli, şimdilerde Deha dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yakışıklı için bomba bir partner düşünülüyor.

Aras Bulut İynemli’nin son olarak kostüm provalarına da katıldığı diziyi uluslararası projelerde de görev alan başarılı yönetmen Umut Aral yönetecek. Damla Serim’in yazdığı, bazı sahneleri Kıbrıs’ta çekilecek olan dizide Devran adlı bir matematik dehasının etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Devran’ı Aras Bulut İynemli’nin partneri Esme rolü için adı geçen isimlerin başında Devrim Özkan geliyor.

Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım dizisinin final haberi dün gelen Devrim Özkan’ın henüz “Deha”yla ilgili görüşmelere yeni başlayacağı öğrenildi. Ay Yapım’la 4 yıllık sözleşmesi olan Özkan’ın görüşmelerinin nasıl ilerleyeceği ise merak ediliyor.





