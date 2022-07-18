MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arda Türkmen ile evli olan Melodi Elbirliler hamile! Tatil pozlarıyla duyurdu

Arda Türkmen ile evli olan Melodi Elbirliler hamile! Tatil pozlarıyla duyurdu

18.07.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl şef Arda Türkmen ile evlenen Melodi Elbirliler uzun süredir hamilelik iddialarıyla gündemdeydi. Fenomen Melodi Elbirliler sonunda hamile olduğunu ilan etti. Anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz" dedi. Pınar Altuğ, Merve Dizdar ve Seda Bakan gibi isimler çifte tebrik mesajı attı.

Arda Türkmen ile evli olan Melodi Elbirliler hamile! Tatil pozlarıyla duyurdu

Eylül 2021'de evlenen Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler bebek heyecanı yaşıyor. Bir süredir hamilelik iddiaları olan Melodi Elbirliler, hamile olduğunu sonunda duyurdu.

Türkmen ve Elbirliler, sosyal medya hesaplarından, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz." açıklamasını yaptı.

1

Çifte, Pınar Altuğ, Merve Dizdar, Dila Tarkan ve Seda Bakan gibi ünlü isimler "Tebrikler" mesajları yağdırdı.

Ünlü çift bebek beklediklerini tatil pozlarıyla duyurdu.

2

Ekranların sevilen ve deneyimli şefi Arda Türkmen ile makyaj videoları giderek tanınan fenomen güzel Melodi Elbirliler arasında 15 yaş fark var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar
Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."
Ayakları dalga konusu oldu! 'Maşallah lahmacun küreği gibi' Ayakları dalga konusu oldu! 'Maşallah lahmacun küreği gibi'
Anahtar Kelimeler:
Melodi Elbirliler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O ülkelerde alarm! Maske geri dönüyor

O ülkelerde alarm! Maske geri dönüyor

Belediye başkanına meydanda saldırı! "Bu kişiler yanıma gelip..."

Belediye başkanına meydanda saldırı! "Bu kişiler yanıma gelip..."

Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı tutuklandı

Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı tutuklandı

Yunanistan'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Cesetlere ulaşıldı! Bölgede yapılan incelemelerde...

Yunanistan'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Cesetlere ulaşıldı! Bölgede yapılan incelemelerde...

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Sosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılar

Sosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılar

İlginizi Çekebilir

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.