Arda Türkmen ile evli olan Melodi Elbirliler hamile! Tatil pozlarıyla duyurdu

Eylül 2021'de evlenen Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler bebek heyecanı yaşıyor. Bir süredir hamilelik iddiaları olan Melodi Elbirliler, hamile olduğunu sonunda duyurdu.

Türkmen ve Elbirliler, sosyal medya hesaplarından, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz." açıklamasını yaptı.

Çifte, Pınar Altuğ, Merve Dizdar, Dila Tarkan ve Seda Bakan gibi ünlü isimler "Tebrikler" mesajları yağdırdı.

Ünlü çift bebek beklediklerini tatil pozlarıyla duyurdu.

Ekranların sevilen ve deneyimli şefi Arda Türkmen ile makyaj videoları giderek tanınan fenomen güzel Melodi Elbirliler arasında 15 yaş fark var.



