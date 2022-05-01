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AREFE GÜNÜ NE YAPILIR? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas süresi neden okunur?

01.05.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna geldik. Arefe gününde 1000 İhlas okumanın fazileti bu özel günü dua okuyarak ve ibadet ederek geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu mübarek günde, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) faziletlerini bildirdiği İhlas Suresi'ni bin tekrarla okunması tavsiye ediliyor. Arefe gününde ihlas duasının faziletleri hakkında detayları öğrenmek isteyenler Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte İhlas suresinin önemi!

AREFE GÜNÜ NE YAPILIR? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas süresi neden okunur?

Arefe gününe özel araştırmalar devam ediyor. Arefe gününde 1000 İhlas Suresi okumak, faziletleri ve faydaları dolayısıyla tavsiye edilmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faydaları bildirilen İhlas Suresi Arife gününde pek çok mümin tarafından araştırılıyor. Arefe gününde 1000 İhlas okumanın fazileti ve faydası nedir sorusuyla inceliyor. Arefe Günü bin İhlas Suresi ne zaman okunur, neye iyi gelir? İşte bin İhlas okumanın faziletleri...

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

İslam aleminin bayramdan bir önceki gün olan Arife gününde yapacağı ibadetler arasında 1000 İhlas Suresi okumak yer alıyor.

Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arife Günü meydana getirilen duadır." şeklinde bir Hadis söylemiştir.

"Arife günü Besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arife Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü Teâlâ'nın kıymet verdiği gündür."

"Arife Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arife Günü 1000 İhlas okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arife gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arİfe günü bin İhlas okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arife günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Peygamberimiz (s.a.v): ''Arife gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Arife gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arife günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arife günü bin İhlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.'' buyurmuştur

1000 İhlas'ın hepsi besmele ile okunmalıdır. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.

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İhlas suresi
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