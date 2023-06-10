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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn kadınlara erkekleri kovalamamalarını söylerken yarı çıplak poz verdi! Mini etekten başka bir şey giymedi

10.06.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan “Barbie” lakaplı Apollonia Llewellyn cesur pozuyla erkeklere adeta meydan okudu. Sadece mini etek giydiği ve üstsüz bir şekilde verdiği pozunda fenomen isim kadınlara “Erkekleri kovalamayın” diyerek seslendi. Llewellyn’in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn kadınlara erkekleri kovalamamalarını söylerken yarı çıplak poz verdi! Mini etekten başka bir şey giymedi

Sosyal medyadan hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Llewellyn kadınlara erkekleri kovalamamalarını söylerken mini etek dışında hiçbir şey giymediği pozuyla meydan okudu. Llewellyn’in gönderisi hayranlarından tam not alırken fenomenin paylaşımında adeta beğeni butonu çöktü.

ELLERİYLE KAPATTI

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Üstsüz pozunda Llewellyn göğüslerinin büyük bir bölümü elleriyle kapatıp kameralara gülümseyen poz verdi. Mini kot eteğini beyaz çizme ve gözlükleriyle tamamlayı tercih eden fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

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