Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn kadınlara erkekleri kovalamamalarını söylerken yarı çıplak poz verdi! Mini etekten başka bir şey giymedi

Sosyal medyadan hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Llewellyn kadınlara erkekleri kovalamamalarını söylerken mini etek dışında hiçbir şey giymediği pozuyla meydan okudu. Llewellyn’in gönderisi hayranlarından tam not alırken fenomenin paylaşımında adeta beğeni butonu çöktü.
Üstsüz pozunda Llewellyn göğüslerinin büyük bir bölümü elleriyle kapatıp kameralara gülümseyen poz verdi. Mini kot eteğini beyaz çizme ve gözlükleriyle tamamlayı tercih eden fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.