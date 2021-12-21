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Arka Sokaklar 609. bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba, Mesut'a el kaldırıyor

21.12.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar 609. bölümden yeni fragman yayınlandı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da sıkıntılı günler yaşanıyor. Fragmanda; Rıza Baba'nın, kumpas sonucu gözaltına alınan Mesut'a el kaldırdığı görüldü.

Arka Sokaklar yeni bölümden yayınlanan fragman izleyicilerin canını sıktı. Kanal D'nin 16 sezondur devam eden dizisi Arka Sokaklar'ın 609. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kanal D'nin Erler Film imzalı polisiye dizisi Arka Sokaklar, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da yayınlanan ve o gün bugündür yoluna kesintisiz devam eden Arka Sokaklar'ın kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimler yer alıyor.

RIZA BABA İLE MESUT ARASINDA BÜYÜK GERİLİM

Arka Sokaklar son bölümde Rıza Baba, ekibi tamamen dağıtma kararı vermişti. Rıza Baba'nın emekliye ayrılıp ekibi dağıtması, veda edeceğine dair iddiaları güçlendirdi ancak asıl gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’den ayrılık sinyali! &quot;Buraya kadarmış, bitti!&quot;Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’den ayrılık sinyali! "Buraya kadarmış, bitti!"

Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Rıza Baba ile Mesut birbirine girmiş ve kalp kırmışlardı. Bunun üzerine Çoban başta olmak üzere Mesut'la konuşmaya giden ekip, Mesut'un da her şeyden vazgeçtiğini görmüştü.

Buna rağmen Mesut, ekibin sözünü dinleyip Rıza Baba'nın yanına giderek özür dilemiş ancak Rıza Baba'nın Mesut'a tepkisi çok ağır olmuştu. Bir de üstüne Mesut'un uyuşturucudan içeri alınması ağızları açık bırakmıştı.

Mesut, ''Rıza Baba beni silmiş, benim yapacak bir şeyim yok. Resmen adam beni kovdu. Gidip yalvaramam, gençliğimi verdim ben bu ekibe ama bir ekibi yokmuş demek ki.'' dedi.

Bu sahnenin ardından Mesut komisere hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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