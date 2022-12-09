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Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu'nun eski eşi de çok ünlü çıktı! Gören hayrete düştü! İhanet itirafı...

09.12.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 yılında dahil olduğu Arka Sokaklar dizisinde 'Engin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İlker İnanoğlu'nun eski eşi de çok ünlü çıktı, gören hayrete düştü.

Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu'nun eski eşi de çok ünlü çıktı! Gören hayrete düştü! İhanet itirafı...

İlk kez 1969 yılında yayınlanan Yumurcak filmiyle çocuk yaşta şöhretle tanışan ünlü oyuncu İlker İnanoğlu'nun kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

1965 yılında İstanbul'da doğan İlker İnanoğlu, Türker İnanoğlu ve Filiz Akın çiftinin oğlu. 4 yaşındayken Yumurcak karakteriyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kuran İlker İnanoğlu, Cenevre'de bir kolejde eğitim gördü.

Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu'nun eski eşi de çok ünlü çıktı! Gören hayrete düştü! İhanet itirafı...

1986 yılında Türkiye'ye dönen ünlü isim, Biricik Suden ile tanıştı. Nikah masasına oturan ikili, 2 yıl sonra boşanma kararı aldı. İlker İnanoğlu, sonrasında Amerikalı Chloe ile evlendi ancak ikilinin ayrılık tarihine dair net bir bilgi yok.

İlker İnanoğlu, kalbini tam 18 yıl sonra ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'a kaptırdı. Yeşim Salkım ile ikinci evliliğini gerçekleştiren İnanoğlu, aradığı mutluluğu yine bulamadı. Yeşim Salkım ve İlker İnanoğlu, 1 yıl sonra ayrıldı.

Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu'nun eski eşi de çok ünlü çıktı! Gören hayrete düştü! İhanet itirafı...

Geçtiğimiz haftalarda Buket Aydın'ın konuğu olan Yeşim Salkım, ''Evli olduğum bir kişiye 'Seni aldatırım' demiştim, o da buna razı olacağını, her şeye rağmen yanında olmamı istediğini söylemişti'' itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Salkım'ın bu itirafından sonra gözler eski eşlerine çevrilmişti.

Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu'nun eski eşi de çok ünlü çıktı! Gören hayrete düştü! İhanet itirafı...

İlker İnanoğlu, 2015 yılında Zeynep Mutlu ile üçüncü evliliğini gerçekleştirdi ancak bu evlilik de uzun sürmedi, ikili üç yıl sonra yollarını ayırdı.

Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu'nun eski eşi de çok ünlü çıktı! Gören hayrete düştü! İhanet itirafı...

Şimdilerde İlker İnanoğlu'nun hayatında biri olup olmadığı biliniyor. Ünlü oyuncunun, Amerikalı eşi Chloe'den olan Berker adını verdiği bir oğlu var.

Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu'nun eski eşi de çok ünlü çıktı! Gören hayrete düştü! İhanet itirafı...

Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu'nun eski eşi de çok ünlü çıktı! Gören hayrete düştü! İhanet itirafı...


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