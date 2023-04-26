Arka Sokaklar kararı! Dizinin eski ekibiyle tek tek anlaşmalar yapılıyor

Arka Sokaklar, dizinin yapımcısı ve yönetmeni Türker İnanoğlu'nun kalça kemiğini kırması nedeniyle bir süredir ekrana gelmiyordu.

Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda Kanal D’de seyirciyle buluşacak. Bir ekran klasiği olan polisiye diziyi Erler Film’in efsane yapımcısı Türker İnanoğlu bedelsiz olarak Kanal D İç Yapımlar’a devretmişti. Dizinin eski ekibiyle tek tek anlaşmalar yapılıyor.

Özgür Ozan’ın “Eylülde buluşuruz” mesajının ardından dizinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin’le Kanal D İç Yapımlar’la anlaştı.

80 yaşındaki ünlü aktör Zafer Ergin menajeriyle buluştu ve “Eski hikâyenin yeni başlangıcı için, Hasan kardeşimle beraberiz….” mesajıyla Arka Sokaklar dizisinin ekibinde yer alacağını ilan etti.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN SETE ÇIKACAK?

Birsen Altuntaş'un haberine göre; diziyi yine usta yönetmen Orhan Oğuz çekecek ve Ozan ile Sinan Yurdakul yazacak. “Arka Sokaklar”ın çekimlerinin temmuz ortasında başlaması planlanıyor.

