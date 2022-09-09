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Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik bikinili ayna pozlarını paylaştı!

09.09.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüsra Geyik uzun yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı rolünde Zeliş'i canlandırmıştı. Yüsra Geyik Instagram hesabında paylaştığı pozlarında hem güzelliği hem de fiziğiyle dikkat çekiyor.

Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik bikinili ayna pozlarını paylaştı!

Sevilen oyuncu Yüsra Geyik Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasından. Takipçileriyle sıklıkla paylaşım yapan Geyik, aynada çektiği bikinili pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

BİKİNİLİ AYNA POZU

Güzel oyuncu Yüsra Geyik bikinili pozlarını paylaştı.

yüsra geyik bikinili pozu

Yüsra Geyik'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı pozları da dikkat çekmişti.

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Geyik'in bu pozlarına , "Amirim görmesin", "Hüsnü Çoban görse kalp krizi geçirir" gibi yorumlar gelmişti.

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Yüsra Geyik'in diğer Instagram'da paylaştığı diğer pozları;

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Yüsra Geyik arka sokaklar zeliş Oyuncu
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