Arka Sokakların Zeliş'i Yüsra Geyik bikinili ayna pozlarını paylaştı!

Sevilen oyuncu Yüsra Geyik Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasından. Takipçileriyle sıklıkla paylaşım yapan Geyik, aynada çektiği bikinili pozlarını Instagram hesabında paylaştı.
Güzel oyuncu Yüsra Geyik bikinili pozlarını paylaştı.
Yüsra Geyik'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı pozları da dikkat çekmişti.
Geyik'in bu pozlarına , "Amirim görmesin", "Hüsnü Çoban görse kalp krizi geçirir" gibi yorumlar gelmişti.
Yüsra Geyik'in diğer Instagram'da paylaştığı diğer pozları;
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