Arkadaşlarınıza en güzel hediyelerden biri, en iyi kalimba markası ve modelleri

Gün içinde yoğun geçen dakikalar, zihniniz ve bedeniniz üzerinde yorucu bir etki yapıyor, bunun doğal bir sonucu olarak dinlenmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Kendinizi çok daha iyi hissetmek için yapabileceğiniz en güzel aktivite bir enstrüman çalmak olabilir. Son zamanlarda oldukça popüler bir müzik aleti olan kalimba, bu noktada akla ilk gelen enstrümanlar arasında. Peki, kalimba nedir? Baş parmak piyanosu da denilen kalimba, Güney Afrika kökenli bir enstrüman. İnternet üzerinden bir kalimba satın alarak öğrenmeye başlayabilirsiniz.

1. Aklot Kalimba’nın sesine bayılacaksınız...

Kalimba, tasarımına göre çeşitlilik gösteren bir müzik aleti. Piyasadaki birçok kalimba modelinde ses çıkışı için delikler bulunuyor. Bu sayede kalimbadan daha iyi bir ses çıkabiliyor. Aklot Kalimba, standart deliklerin yanı sıra ek olarak 2 adet ses deliğine sahip. Bu delikler, seslerin çok daha canlı çıkmasını sağlıyor. 17 tuştan oluşan elektrikli kalimba, set halinde satılan bir ürün. Set içinde akort ayar çekici, hızlı başlangıç defteri, not çıkartması, temizleme mendili ve koruyucu çanta gibi ihtiyacınız olan her şey mevcut!

Ahşap gövdeye sahip Aklot Kalimba’yı buradan satın alabilirsiniz.

2. Bestcool Kalimba ile müzik çalmak çok kolay!

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Kalimba, diğer enstrümanlar gibi karmaşık bir müzik aleti değil. Üstelik kalimbayı öğrenmek için nota bilgisine sahip olmanız da gerekmiyor. Evinizde birkaç kez pratik yaparak bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Yine de “Kalimba nasıl çalınır?” sorusuna kısa bir cevap verebiliriz. Kalimba, iki elin baş parmakları kullanılarak çalınan bir enstrüman. Öğrenmesi her ne kadar kolay olsa da seçiminizi yaparken elinizi yormayan, ergonomik tasarıma sahip bir model tercih etmenizi öneririz. Bunun için önerimiz ise Bestcool Kalimba. Birinci sınıf kayın ağacı kullanılarak elde üretilen kalimba, hafif ve kavramayı kolaylaştıran bir gövde tasarımına sahip.

21 anahtardan oluşan okyanus tasarımlı Bestcool Kalimba için bu linke tıklayabilirsiniz.

3. Achort Kalimba ile mini bir konser!

Achort Kalimba ile arkadaşlarınıza mini bir konser vermeye ne dersiniz? Kalimbanın piyanoya benzeyen dinlendirici melodisiyle herkesi etkileyeceğinizden emin olabilirsiniz. Standart kalimba görünümünden uzak bir tasarıma sahip bu model, şeffaf akrilik malzemeden üretilmiş. Achort Kalimba, sevimli ayı tasarımıyla piyasadaki en tatlı enstrümanlardan biri olabilir! 17 metal levhadan oluşan kalimbayı fermuarlı çantasıyla dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Akordu hemen bozulan bir enstrüman olmasa da ihtiyaç halinde akort çekicini kullanarak kolayca doğru tonu yakalayabilirsiniz. Çalmaya başlamadan önce nota etiketlerini yapıştırmanız yeterli.

Achort Kalimba’yı buradan inceleyebilirsiniz.

4. Kalimbayı çalmadan dinlemek isterseniz...

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Kalimba kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte birbirinden farklı modeller piyasada yerini aldı. Bunlardan biri de Gaool Elektronik Kalimba. Bu modelin en güzel yanı, çalmak istemediğiniz zamanlarda sadece dinlemeyi tercih edebiliyor olmanız. Üzerinde mini hoparlör mevcut ancak dilerseniz Bluetooth kullanarak farklı cihazlarla da bağlantı kurabilirsiniz. Ürün, oldukça canlı ve dolgun çıkan 4 farklı ses tonuna sahip. Ayrıca uzun pil ömrü sayesinde yıllarca size eşlik edecek gibi görünüyor! Aşınmaya dayanıklı lake yüzeyden oluşan kalimbanın fark renk seçeneklerini de tercih edebilirsiniz. Elektronik kalimbayı dinlemek bir yana, çalması da çok zevkli. Notaları takip ederek sevdiğiniz tüm şarkıları çalabilirsiniz!

Ürünü ayrıntılı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

5. Parmaklarınızı dert etmeyin...

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Kalimba, baş parmakla çalınan bir müzik aleti ve bu nedenle sürekli kullanımda parmaklarınızda hassasiyet oluşabilir. Ancak FGXY Kalimba ile parmaklarınızı dert etmenize gerek yok. Ürünü teslim aldığınızda bir çift silikon parmak korumasıyla birlikte geldiğini göreceksiniz. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuzda parmak korumasını kullanarak çalabilirsiniz. 17 tuştan oluşan kalimbanın metal çubukları kaliteli malzemelerden üretilirken gövdenin yapımında ise dayanıklılığıyla bilinen maun ağacı kullanılmış. Geyik figürü şeklinde tasarlanan ses çıkışı ve üzerindeki yaprak motifleriyle estetik bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

FGXY Kalimba’yı satın almak istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

6. Ahşap renginden sıkılanları buraya alalım...

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Kalimbanın gövdesi genellikle doğal ağaçtan üretilir. Ancak ahşap renginden sıkılanlar için renkli kalimba modelleri de mevcut. Maun ağacından üretilen Veloraa Kalimba, mavi rengiyle oldukça ilgi çekici görünüyor. Dilerseniz ahşap rengini de tercih edebileceğiniz ürün 17 tuştan oluşuyor. Hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınmasının yanı sıra çalarken elinizin yorulmasına neden olmuyor. Daha önce kalimba çalmayı denemediyseniz endişelenmeyin. Yeni başlayanlar için büyük kolaylık sağlayan bir adet kullanma kılavuzu bulunuyor. Ayrıca temizleme mendili ve akort çekiciyle birlikte satıldığını da belirtelim.

Veloraa Kalimba’yı yakından incelemek isterseniz bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

7. Sevgiliniz için yılbaşı hediyesi arıyorsanız...

Sevgilinize yılbaşında ne hediye vereceğinize bir türlü karar veremiyorsanız tavsiyemize göz atmanızı öneriyoruz. Müziğe ilgi duyan bir sevgiliniz varsa ona alabileceğiniz en güzel hediye bir enstrüman olabilir. Bu noktada kolay bir müzik aleti olan kalimba oldukça ideal görünüyor. Kalp tasarımlı Masterwork Kalimba tam sevgilinize göre! 17 tuşlu kalimba, not çıkartmalarıyla birlikte satılıyor. Notaları yapıştırdıktan sonra ihtiyacınız olan tek şey sevdiğiniz şarkıların notalarını öğrenmek oluyor. Ayrıca kalimbanın yanında taşıma çantası ve akort çekici hediye olarak gönderiliyor.

Sevgilinize sürpriz yapmak için linke tıklayabilirsiniz.

8. Gecko kalitesiyle tanışın...

Kalimba almaya karar verdikten sonra dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ürünün kaliteli olması. Dayanıklı malzemeden üretilen bir kalimba, uzun yıllar kullanım imkanı sağlar. Ayrıca canlı ve net bir ses tonu için de bu ayrıntı oldukça önemli. Bu noktada akla ilk gelen kalimba önerisi ise Gecko. Kalimbanın gövdesi, enstrüman yapımında oldukça sık kullanılan bir ağaç türü olan birinci sınıf bambudan üretilmiş. Elde özenle hazırlanan kalimba, 17 tuşa sahip. Nota işaretleri mineral çelikten oluşan levhalar üzerine yazıldığı için ayrıca yapıştırmanıza gerek kalmıyor. Ancak yine de nota etiketi ve nota kitabıyla birlikte geldiğini belirtelim.

Gecko kalitesiyle tanışmak isterseniz buraya göz atabilirsiniz.

9. Ergonomik bir kullanım için Huanyin Kalimba

Kalimba satın alırken ergonomik tasarıma sahip bir model tercih etmek uzun vadede işinizi kolaylaştırır. Ergonomik olmayan modeller bir süre sonra elinizi ve parmaklarınızı zorlayabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için Huanyin Kalimba’yı değerlendirebilirsiniz. Gövdede bulunan yan eğimler, kalimbayı rahat bir şekilde kavramınızı sağlıyor. Bu sayede herhangi bir ağrı yaşamadan uzun yıllar keyifle çalabilirsiniz. Kalimbanın gövdesi lamine edilmiş maun ağacından, tuşlar ise cevher metalden üretilmiş. Çoğu kalimbada olduğu gibi bu model de 17 tuşa sahip.

Huanyin Kalimba’yı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Daha akustik bir ses için...

Piyasada bulunan kalimbaların birçoğu delikli bir tasarıma sahip. Ancak herhangi bir ses çıkışı bulunmayan, deliksiz kalimba modelleri de mevcut. İki model arasında büyük bir fark olmasa da deliksiz kalimba modellerinin sesinin biraz daha akustik çıktığını söyleyebiliriz. Bunlardan biri de Gecko Kalimba. Deliksiz bir model olan bu kalimba, diğerlerine göre daha ince bir gövdeye sahip olduğu için elinizle kolayca kavrayabilirsiniz. Kafur ağacından üretilen kalimba, hoş bir kokuya sahip. O yüzden bırakın güzel kokusu tüm odanızı sarsın!

Ürünü satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

11. Çocuğunuz Amore Kalimba’yı çok sevecek!

Enstrüman çalmak sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de oldukça faydalı bir aktivite. Özellikle erken yaşta enstrüman çalmaya başlamak çocukların gelişimine büyük bir katkı sağlıyor. Siz de çocuğunuzun müziğe ilgi duymasını istiyorsanız Amore Kalimba’yla tanışmanız gerekiyor. Eminiz ki ayı tasarımına sahip turkuaz renkli bu modeli çocuğunuz çok sevecek! Akrilik malzemeden üretilen kalimbanın tuşları özel mineralli yay çeliğinden oluşuyor. Tuşların ucunda bulunan eğim sayesinde kalimbayı çalmak çok daha kolay bir hale geliyor. Set halinde satılan ürünün içinde nota kitapçığından temizleme bezine kadar her şey mevcut.

Amore Kalimba’yı buradan inceleyebilirsiniz.

