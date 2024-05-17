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Doğada yemek hazırlarken işinizi kolaylaştıracak ekipmanlar

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
16.05.2024 17:07
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Şehir hayatının stresinden uzaklaşıp kamp ateşi başında lezzetli yemekler hazırlamak, yıldızların altında uyumak mükemmel bir fırsat. Ancak keyifli bir kamp için doğru ekipmanlara sahip olmak çok önemli. Stanley, Nurgaz ve Box&Box gibi önde gelen markaların en gözde ürünlerini bir araya getirdiğimiz bu listede kamp deneyiminizi kolaylaştıracak ve unutulmaz kılacak 15 pratik çözüm bulacaksınız. İşte detaylar!

Doğada yemek hazırlarken işinizi kolaylaştıracak ekipmanlar

Doğayla iç içe bir kamp deneyimi mi arıyorsunuz? Kamp ateşi başında lezzetli yemekler hazırlayıp doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal 15 ürünü özenle seçtik. Stanley, Nurgaz ve Box&Box gibi önde gelen markaların en gözde ürünlerini bir araya getirdiğimiz bu listede, yemek termosundan yalıtımlı taşıma çantalarına, kaşık-bıçak setlerinden piknik sepetlerine kadar kamp deneyiminizi kolaylaştıracak pek çok pratik çözüm bulacaksınız. Kamp keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak bu ürünleri keşfetmeye hazır olun.

1. Stanley - Adventure Paslanmaz Çelik Kamp Pişirme Seti

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Stanley paslanmaz çelik pişirme seti, sağlam yapısı ve çizilmeye dayanıklı malzemesiyle açık havada yemek yapmayı ev konforuna taşıyor. Üç katmanlı tencere ve tava ile eşit ısı dağılımı sağlanarak yemeklerinizi kusursuz bir şekilde pişirebilir, kolay temizlenebilir özelliği sayesinde temizlik derdinden kurtulabilirsiniz. Üstelik tüm bu özellikleriyle Stanley pişirme seti, üretim hatalarına karşı ömür boyu garantiye sahip.

Kullanıcı yorumu:

  • "Gerçekten hafifmiş ve kaliteli, uzun ömürlü olduğu ambalajına kadar belli."

  • "STANLEY kalitesi ve ergonomisi bir arada söyleyecek çok fazla bir şey yok, herkes gönül rahatlığıyla alıp kullanabilir."
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2. Box&Box - Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

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Bu hafif ve dayanıklı katlanabilir kumaş kamp ve piknik masası, Oxford kumaştan yapılmış özel omuz askılı çantasıyla kolayca taşınabilir. Kamp, piknik, doğa yürüyüşü, tırmanış, balıkçılık gibi tüm aktivitelerde kullanım için idealdir. Üstelik kurulumu son derece kolay ve dört mevsim kullanıma uygundur.

Kullanıcı yorumu:

  • "Kalitesi çok iyi ve kesinlikle faydasını göreceğiniz bir ürün amazon kampanyası ile güzel bir fiyata geldi teşekkürler "

  • Malzeme kendisini belli ediyor ve kalite hissiyatını yaşatıyor size emin olabilirsiniz. Her şeyin iç içe geçmesi yer sıkıntısından kurtarıyor sizi. Paketleme çok iyi ve hızlı gönderim seçeneği muazzam. Dün sipariş verdim bugün elime geçti.
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3. Rockkii - Portatif Çatal Kaşık Seti

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Yolculuklarınız, piknikleriniz ve kamp gezileriniz için ideal olan bu hafif ve taşınabilir çatal bıçak takımı, her zaman arabanızın bagajında bulunabilir. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış bu 11 parçalı set, dayanıklılığı ve pas direnciyle sizi asla yarı yolda bırakmayacak. Üstelik kolayca temizlenir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir özellikleriyle de pratikliğiyle kamp keyfinizi ikiye katlayacak bir hediye alternatifi!

Kullanıcı yorumu:

  • "Kamp ve piknik için gayet yeterli ürünlerin kalitesi güzel. Boyut olarak da yeterli özellikle çantası çok güzel satıcıya teşekkür ederim. Kargolama iyiydi."

  • "İlk önce Amazon işin içinde ise düşünmeye gerek yok. Ürün bir harika. Düşündüğümden daha kaliteli. Kesinlikle tavsiye ederim."
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4. Apollo Walker - 4 Kişilik Kapaklı Soğutucu Çanta

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Piknik yapmayı ve doğada vakit geçirmeyi sevenler için ideal bir seçenek olan bu sırt çantası, 4 kişilik piknik seti ve ekstra büyük bir battaniye ile donatılmıştır. Bıçak, çatal, kaşık, BPA içermeyen tabak, fincan ve yıkanabilir peçeteleriyle tam bir kamp seti sunar. Üstelik çantanın soğuk tutma bölümü sayesinde yiyeceklerinizi uzun süre taze tutabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

  • "Ürün boyutları olarak ideal ve kaliteli."

  • "Beklentimin çok üstünde çıktı. Görseldeki gibi hatta daha iyi diyebilirim. Paketleme harika yapılmış. Kargo zamanından önce geldi. Kesinlikle tavsiye ederim."
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5. Good For You - Yalıtımlı Yemek Termosu

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Bu termal gıda saklama kavanozu ile kamp maceranızda yemeklerinizi sıcak ya da soğuk tutabilirsiniz. Üstelik kapak kısmı bir kase olarak kullanılabilir ve bir de katlanabilir kaşığı var. Hem sızdırmaz hem de sağlığınıza zararlı hiçbir madde içermiyor, yani kampınızı rahatça ve lezzetli bir şekilde geçirebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

  • "Çok kullanışlı, uzun süre sıcak tutuyor. Temizle aparatı hediyesi de bizi çok mutlu etti."

  • "Kaliteli ve hoş görünümlü bir ürün. Yedek contası ve temizleme aparatı ile geliyor. Kaşığı da oldukça fonksiyonel. Kullanmadan önce içini sıcak su ile çalkalamanız ürün performansını artırıyor (daha sıcak tutuyor). İş yeri, okul vs. için ideal."
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6. Pandoo - Outdoor Seyahat Baharat Seti 5'I 1 Arada

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Pandoo'nun alüminyumdan üretilen sürdürülebilir ve uzun ömürlü seyahat baharatı seti, kamp ve seyahatlerinizde size eşlik edecek ideal bir yardımcı. Plastik içermeyen bu set, baharat severler için vazgeçilmez bir seçenek olup, kolayca doldurulabilir ve temizlenebilir.

Kullanıcı yorumu:

  • "Küçük baharat kavanozları kamp veya iş için çok pratik. Hafif, bir çantaya koyması kolay. Zaten baharatlarla dolu geliyor. Hava geçirmez, sızdırmaz. Tavsiye ederim."

  • "Bölmeler çok büyük olmadığı için küçük miktarlarda kullanılan baharatları bir kampta taşımak için çok pratik. "
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7. Sgerste - 10 Parçalı Kamp Tencere Seti

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Bu birinci sınıf alüminyumdan yapılmış 10 parça dış mekan sofra takımı, kamp maceralarınızın vazgeçilmezi olacak. Katlanabilir tasarımı ve kompakt boyutu sayesinde sırt çantanıza bile sığabilecek olan bu set, yemek yapmayı bir hayli kolaylaştıracak. Hem sağlam hem de BPA içermeyen bu set ile kamp yemeklerinizi güvenle ve keyifle hazırlayabileceksiniz.

Kullanıcı yorumu:

  • "Bence tam bir fiyat performans ürünü. Satıcıya teşekkür ederim."

  • Kampçılar için ideal bir ürün.az yer kaplıyor. Fiyat performans ürünü."
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8. HOTOY - Sızdırmaz Bento Kutu

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Kamp yapmayı sevenler için 3 katmanlı yemek kabı tam bir kurtarıcı! Mikrodalgada ısıtılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliğiyle pratikliği ön planda. Üstelik taşıması kolay ve yer kaplamayan bu kabı çantanıza atıp, doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.

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9. E Eaststorm - Kamp Mutfak Yardımcısı Seti

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Kamp yaparken yemek işlerini kolaylaştırmak için düzenleyici bir çanta kullanmayı düşünün. Bu çantanın içinde 1 silikon spatula, 1 silikon kaşık, 1 makas, 1 büyük pense, 1 ızgara çatalı, 1 kesme tahtası, 1 İsviçre çok amaçlı çatal içeriyor. Aynı zamanda su geçirmez özelliğiyle onları korur. Böylece yürüyüş sırasında gereçlerinizi hızlıca bulabilir ve dağa tırmanırken onları güvende tutabilirsiniz.

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10. H&S - Katlanabilir Kamp Ocağı Için Rüzgar Koruması

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Cilalı alüminyumdan yapılmış, çıkarılabilir plakalara sahip bu ocak ön camı, kamp maceralarınızda rüzgarın yemeğinizi soğutmasına izin vermez. Hafif ve kompakt tasarımıyla uzun mesafeli seyahatlerde bile yanınızdan ayırmayacağınız bu ürün, aynı zamanda zarif işçiliğiyle de göz dolduruyor. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilen bu ürün, kamp yapmayı seven bir dostunuza hediye etmek için de harika bir seçenek olabilir.

Kullanıcı yorumu:

  • "Katlanabilir ön cam oldukça hafif ve kurulumu da kolaydı. Hem suyun hem de yiyeceklerin daha hızlı ısınmasını sağladı. "

  • "Harika ürün ve fonksiyonel."
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11. Hundnsney - Dokuma Hasır Saklama Çantası

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Katlanabilir ve yaratıcı tasarımıyla bu eşya, kamp yaparken bile evinizin rahatlığını hissettirecek. İster atıştırmalıklarınızı, ister küçük eşyalarınızı saklamak için oldukça kullanışlı. Üstelik saplı tasarımı sayesinde, piknik yaparken bile yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

  • "Satıcı hemen kargoladı ve ürünü beğendim. Teşekkür ederim."
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12. Wildo - Unisex Yemek Seti Camp-A-Box Duo

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Camp A Box Duo Light, doğada yemek yapmayı kolaylaştıran, hafif ve dayanıklı bir üründür. İsveç ordusu mensubu tarafından tasarlanmış olup, en zorlu koşullarda bile size yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Üstelik sağlığınızı düşünerek, kanserojen etkisi olan BPA içermemektedir.

Kullanıcı yorumu:

  • "Çok sağlam bir izlenim veriyor. Kullanışlı bir ürün."

  • "Çok az yer kaplıyor pratik kullanışlı. Kampta bana hiç sorun çıkarmadı yemek seti de çok işimi gördü."
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13. SatisInside - 19 Parça Piknik Sepeti

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Romantik bir kaçamağa çıkmayı planlıyorsan, bu el yapımı söğüt piknik seti tam sana göre! İçerisinde yalıtımlı bir soğutucu, porselen tabaklar, şarap kadehleri, paslanmaz çelik sofra takımı ve daha birçok aksesuar bulunan bu set, piknik keyfini bir üst seviyeye taşıyacak. Üstelik su geçirmez battaniyesi ve şarap çantası ile kampta yemek yapmak artık çok daha keyifli ve pratik olacak.

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14. Allamp - 32 Litre Yalıtımlı Taşıma Çantası

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Bu 32 litrelik devasa soğutucu, pikniklerden plaj gezilerine, festivallerden mangallara kadar her türlü dış mekan etkinliğiniz için biçilmiş kaftan! Alüminyum iç astarı sayesinde yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi saatlerce soğuk ya da sıcak tutabilirsiniz. Üstelik yumuşak EVA saplı katlanabilir sapı sayesinde taşıması ve saklaması da oldukça pratik.

Kullanıcı yorumu:

  • "Çok ama çok başarılı bir ürün kesinlikle tavsiye ediyorum."

  • "Süper kalite resimdekinden daha güzel."
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15. Nurgaz - Tüp Bağlantılı Portatif Kamp Ocağı

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Türkiye'nin güvendiği marka NURGAZ'ın tüp bağlantılı portatif kamp ocağı ile doğada lezzetli yemekler pişirmeye ne dersiniz? Hem pratik hem de güvenli olan bu ocak, 3 adet 220 gr kartuşa sahip olmasıyla uzun süreli kamp deneyimleriniz için ideal. Artık kamp ocaklarıyla uğraşmak yerine, doğanın tadını çıkarırken bir yandan da dilediğin yemeği pişirebileceksiniz.

Kullanıcı yorumu:

  • "Ürün geldi harika tavsiye ederim."

  • "Fotoğraftakinin aynısı ve mükemmel ambalajlanmış olarak elime ulaştı. Teşekkürler."
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Kaynak: Onedio

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