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    4. Arkadaşlık sitesinde tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığını fark eden 82 yaşındaki adam intihar etti! Birkaç saat sonra çocuklarıyla buluşacaktı...

    Arkadaşlık sitesinde tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığını fark eden 82 yaşındaki adam intihar etti! Birkaç saat sonra çocuklarıyla buluşacaktı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.06.2024 10:33
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde yaşayan 82 yaşındaki Dennis Jones isimli bir adam arkadaşlık sitesinden tanışıp aşık olduğu bir kadının kendisini dolandırdığını fark edince hayal kırıklığından intihar etti. Çocuklarıyla buluşmadan birkaç saat önce 82 yaşındaki Jones evinde intihar etti ve cansız bedeni bulundu.

    Arkadaşlık sitesinde tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığını fark eden 82 yaşındaki adam intihar etti! Birkaç saat sonra çocuklarıyla buluşacaktı...

    MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 82 yaşındaki Dennis Jones isimli bir adam arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı bir kadın tarafından dolandırıldı. Kadının kendisine aşık olduğunu zannettiğini ifade eden va tüm birikimini kadına veren 82 yaşındaki Jones, çocuklarına bıraktığı son mesajlarında maddi açıdan sıkıntılar yaşadığını ve hayatının en büyük utancını hissettiğini söyleyerek intihar etti.

    Çocuklarının sosyal medyadan paylaştığı mesajlarında Jones'in, "Hayatım ve onun bitmesi hakkında karanlık düşüncelere sahibim. Kesinlikle mali hayatım bitmiş gibi görünüyor. İflas, yasal ve tüm bunlar saçmalık. Çok acı verici olacak ve ben' Buna dayanabileceğimden emin değilim" ifadelerini kullandığı görüldü.

    Yıkılmış çocuklar Matt Jones ve Adrianne Gruner, babalarının dolandırıcılığı anlattıktan sonra iyileşmesine yardımcı olmak için onunla buluşmaya ve kendi yanlarına taşınmaya ikna etmek istediklerini söyledi. Ancak Jones çocuklarıyla buluşmadan saatler öncesinde hayatına son verdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İntihar dolandırıcılık Amerika
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