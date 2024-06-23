Arkadaşlık sitesinde tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığını fark eden 82 yaşındaki adam intihar etti! Birkaç saat sonra çocuklarıyla buluşacaktı...

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 82 yaşındaki Dennis Jones isimli bir adam arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı bir kadın tarafından dolandırıldı. Kadının kendisine aşık olduğunu zannettiğini ifade eden va tüm birikimini kadına veren 82 yaşındaki Jones, çocuklarına bıraktığı son mesajlarında maddi açıdan sıkıntılar yaşadığını ve hayatının en büyük utancını hissettiğini söyleyerek intihar etti.

Çocuklarının sosyal medyadan paylaştığı mesajlarında Jones'in, "Hayatım ve onun bitmesi hakkında karanlık düşüncelere sahibim. Kesinlikle mali hayatım bitmiş gibi görünüyor. İflas, yasal ve tüm bunlar saçmalık. Çok acı verici olacak ve ben' Buna dayanabileceğimden emin değilim" ifadelerini kullandığı görüldü.

Yıkılmış çocuklar Matt Jones ve Adrianne Gruner, babalarının dolandırıcılığı anlattıktan sonra iyileşmesine yardımcı olmak için onunla buluşmaya ve kendi yanlarına taşınmaya ikna etmek istediklerini söyledi. Ancak Jones çocuklarıyla buluşmadan saatler öncesinde hayatına son verdi.