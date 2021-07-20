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Arkadaşlık teklifini reddeden genç öğretmeni katletmişti! Yeni gelişme

20.07.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, 2 ay önce arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nu (26) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Tolga Temur (29), hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Arkadaşlık teklifini reddeden genç öğretmeni katletmişti! Yeni gelişme

Olay, 20 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta meydana geldi. Rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu, evden çıkışta, kendisini bekleyen Tolga Temur ile karşılaştı. Tolga Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu'na teklifini yineledi. Sarıoğlu olumsuz yanıt verince Tolga Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Arife Nur Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Tolga Temur bu kez de tabancayı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıoğlu’nun yaşamını yitirdiği saptandı. Tolga Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Arife Nur Sağıroğlu, Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

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UZUN DÖNEMDEN BERİ BİRLİKTELİK KURMAK İSTEMİŞ

Katil zanlısı Tolga Temur’un hastanede 2 aya yakın süren tedavisi tamamlandı. Hastaneden taburcu olan Temur gözaltına alındı. Temur'un emniyetteki ifadesinde Arife Nur Sarıoğlu ile uzun süredir arkadaş olmak istediğini, olay günü de teklifini yinelediğini, olumsuz yanıt alınca da olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Temur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Kayseri
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