Arkanızda koku bırakmayın! 3 malzemeli ev yapımı tuvalet kokusu

Kalabalık bir ortamdaysanız ve tuvaleti kullanmak istiyorsanız, arkanızda koku bırakmak sizi utandırabilir. Gönül rahatlığıyla dilediğiniz yerde tuvalete girmek istiyorsanız ev yapımı tuvalet kokusunu hazırlayabilirsiniz. İki fıstan sonra kokudan eser kalmayacak.

MALZEMELER

İzopropil alkol

Esansiyel yaplar

Su

Sprey şişesi

YAPILIŞI

Sprey şişenin 4'te birini izopropil alkolle doldurun. Ardından seçtiğiniz bir esansiyel yağdan 20 damla ekleyin.

Yağın ardından suyu şişeye ilave edin. Şişenin ağzını kapatın ve hızlı bir şekilde çalkalayın.

Hepsi bu kadar. Tuvaletten çıkarken bu temizlik spreyini sıkarsanız kokudan eser kalmayacaktır.



