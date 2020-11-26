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Arkanızda koku bırakmayın! 3 malzemeli ev yapımı tuvalet kokusu

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kalabalık ortamda sıklıkla kullanılan tuvaletlerin kokusu rahatsız edici olabilir. Siz de tuvaletinizi yaptıktan sonra arkanızda koku bırakmak istemiyorsanız bu spreyi hemen hazırlayıp çantanıza atın!

Arkanızda koku bırakmayın! 3 malzemeli ev yapımı tuvalet kokusu

Kalabalık bir ortamdaysanız ve tuvaleti kullanmak istiyorsanız, arkanızda koku bırakmak sizi utandırabilir. Gönül rahatlığıyla dilediğiniz yerde tuvalete girmek istiyorsanız ev yapımı tuvalet kokusunu hazırlayabilirsiniz. İki fıstan sonra kokudan eser kalmayacak.

MALZEMELER

İzopropil alkol
Esansiyel yaplar
Su
Sprey şişesi

YAPILIŞI

Sprey şişenin 4'te birini izopropil alkolle doldurun. Ardından seçtiğiniz bir esansiyel yağdan 20 damla ekleyin.
Yağın ardından suyu şişeye ilave edin. Şişenin ağzını kapatın ve hızlı bir şekilde çalkalayın.
Hepsi bu kadar. Tuvaletten çıkarken bu temizlik spreyini sıkarsanız kokudan eser kalmayacaktır.


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