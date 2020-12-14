Aroması da şifası da bambaşka! Tümör gelişimini durduruyor

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, tadıyla damakları fetheden ve sağlığa çok iyi gelen cennet hurmasının faydaları hakkında bilgi verdi. KANSERE SAVAŞ AÇIYOR İçeriğindeki çeşitli antioksidanlar ile kanser karşıtıdır; vücudun birçok hastalığa karşı koruma yeteneğini artırır, serbest radikallerle savaşır ve genel sağlığı iyileştirir. Serbest radikaller, sağlıklı hücreleri kanserli olanlara dönüştüren ve çeşitli organ sistemlerine zarar verebilen hücresel metabolizmanın yan ürünleridir. Cennet hurması yüksek miktarda A, C vitamini ve beraberinde kateşin ve gallokateşin gibi doğrudan çeşitli kanser türlerini önlemeye yarayan fenolik bileşikler içerir. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR C vitamini içeriğinden dolayı bağışıklığı artırmaya yardımcıdır. Meyveler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahiptir ve tek bir cennet hurması, bu yararlı besin öğesinin günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 80'ini karşılar. C vitamini bağışıklık sistemini uyarır. Vücudun mikrobik, viral ve mantar enfeksiyonlarına ayrıca yabancı maddeler veya toksinlere karşı birincil savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUYOR İyi bir lif kaynağıdır. Cennet hurması günlük lif ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 20'sini tek bir porsiyonda karşılar. Cennet hurması gibi yüksek lifli bir meyve, mide-bağırsak sistemine büyük destek olabilir ve sizi kolorektal kanser ve diğer benzer hastalıklardan koruyabilir. Aynı zamanda obeziteye neden olabilecek lipit yani yağ alımına karşı koruma sağlayarak da kilo vermeye yardımcı olabilir. TÜMÖR GELİŞİMİNİ ÖNLER Kanser riskini azaltan antioksidan özellikleri sayesinde birlikte tümör gelişimi engellemeye destek olur. Cennet hurması, kanıtlanmış bir anti-tümör bileşiği olan betulinik asit içerir. Bu durum, programlanmış hücre ölümü olarak da bilinen apoptozisi uyararak tümörlerin büyüme olasılığını azaltabilir ve eğer zaten bir tümörünüz varsa boyutunu küçültüp kanserin başka bölgelere sıçramasını yani metastaz yapmasını durdurabilir. Kuru incire alternatif cennet elması kurusu GÖZ HASTALIKLARINI ENGELLER Cennet hurmasında bulunan B kompleks vitaminlerinin bir üyesi olan zeaksantin bulunur. Yapılan çalışmalar bu bileşiğin maküler dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), katarakt ve gece körlüğü riskini azalttığını göstermektedir.