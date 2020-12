Aroması da şifası da bambaşka! Tümör gelişimini durduruyor

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, tadıyla damakları fetheden ve sağlığa çok iyi gelen cennet hurmasının faydaları hakkında bilgi verdi.

KANSERE SAVAŞ AÇIYOR

İçeriğindeki çeşitli antioksidanlar ile kanser karşıtıdır; vücudun birçok hastalığa karşı koruma yeteneğini artırır, serbest radikallerle savaşır ve genel sağlığı iyileştirir. Serbest radikaller, sağlıklı hücreleri kanserli olanlara dönüştüren ve çeşitli organ sistemlerine zarar verebilen hücresel metabolizmanın yan ürünleridir. Cennet hurması yüksek miktarda A, C vitamini ve beraberinde kateşin ve gallokateşin gibi doğrudan çeşitli kanser türlerini önlemeye yarayan fenolik bileşikler içerir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

C vitamini içeriğinden dolayı bağışıklığı artırmaya yardımcıdır. Meyveler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahiptir ve tek bir cennet hurması, bu yararlı besin öğesinin günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 80'ini karşılar. C vitamini bağışıklık sistemini uyarır. Vücudun mikrobik, viral ve mantar enfeksiyonlarına ayrıca yabancı maddeler veya toksinlere karşı birincil savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır.