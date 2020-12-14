Aroması da şifası da bambaşka! Tümör gelişimini durduruyor

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, tadıyla damakları fetheden ve sağlığa çok iyi gelen cennet hurmasının faydaları hakkında bilgi verdi.
İçeriğindeki çeşitli antioksidanlar ile kanser karşıtıdır; vücudun birçok hastalığa karşı koruma yeteneğini artırır, serbest radikallerle savaşır ve genel sağlığı iyileştirir. Serbest radikaller, sağlıklı hücreleri kanserli olanlara dönüştüren ve çeşitli organ sistemlerine zarar verebilen hücresel metabolizmanın yan ürünleridir. Cennet hurması yüksek miktarda A, C vitamini ve beraberinde kateşin ve gallokateşin gibi doğrudan çeşitli kanser türlerini önlemeye yarayan fenolik bileşikler içerir.
C vitamini içeriğinden dolayı bağışıklığı artırmaya yardımcıdır. Meyveler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahiptir ve tek bir cennet hurması, bu yararlı besin öğesinin günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 80'ini karşılar. C vitamini bağışıklık sistemini uyarır. Vücudun mikrobik, viral ve mantar enfeksiyonlarına ayrıca yabancı maddeler veya toksinlere karşı birincil savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır.
İyi bir lif kaynağıdır. Cennet hurması günlük lif ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 20'sini tek bir porsiyonda karşılar. Cennet hurması gibi yüksek lifli bir meyve, mide-bağırsak sistemine büyük destek olabilir ve sizi kolorektal kanser ve diğer benzer hastalıklardan koruyabilir. Aynı zamanda obeziteye neden olabilecek lipit yani yağ alımına karşı koruma sağlayarak da kilo vermeye yardımcı olabilir.
Kanser riskini azaltan antioksidan özellikleri sayesinde birlikte tümör gelişimi engellemeye destek olur. Cennet hurması, kanıtlanmış bir anti-tümör bileşiği olan betulinik asit içerir. Bu durum, programlanmış hücre ölümü olarak da bilinen apoptozisi uyararak tümörlerin büyüme olasılığını azaltabilir ve eğer zaten bir tümörünüz varsa boyutunu küçültüp kanserin başka bölgelere sıçramasını yani metastaz yapmasını durdurabilir.
Cennet hurmasında bulunan B kompleks vitaminlerinin bir üyesi olan zeaksantin bulunur. Yapılan çalışmalar bu bileşiğin maküler dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), katarakt ve gece körlüğü riskini azalttığını göstermektedir.
Potasyum, cennet hurmasında yüksek miktarda bulunan bir mineraldir. Potasyum da damarları genişleterek kan basıncını düşürür ve vücudun çeşitli bölgelerine kan akışını artırır. Cennet hurmasında kan basıncını düşüren ve kalp sağlığı için iyi olan çeşitli organik bileşikler de vardır. Ancak hipotansiyonunuz (tansiyon düşüklüğü) var ise cennet hurması yemeyin.
Cennet hurması yeni kırmızı kan hücreleri oluşturulmasında önemli temel bir element olan bakır mineralini içerir. Bakır; sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin dolaşımını, bilişsel fonksiyonları, kas gücünü, metabolizma hızını artırır. Bunun yanında yara onarımı ve hücrelerin sağlıklı gelişimine de yardımcı olur.
Cennet hurması çeşitli enzimatik süreçlerin ve vücuttaki metabolik fonksiyonların önemli parçalarından olan piridoksin, folik asit ve tiamin gibi B kompleks vitaminleri içerir. Bu da vücut sistemlerinin verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağladığı için metabolizmayı düzenler.
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