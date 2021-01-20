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  4. Artık çöpe atmayacaksınız! İç çamaşırlarındaki inatçı lekeleri anında gideren 3 çözüm yolu

Artık çöpe atmayacaksınız! İç çamaşırlarındaki inatçı lekeleri anında gideren 3 çözüm yolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 20.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Giysilerinizdeki, çarşaflarınızdaki ve hatta yatağınızdaki kan lekesinin nasıl çıkarılacağını merak ediyorsanız yalnız değilsiniz. Artık hazırlıksız yakalandığınız her ay, birkaç çamaşırı çöpe atmak zorunda değilsiniz! Regl zamanı oluşan inatçı lekeleri çıkarmanın yöntemlerini bulduk.

Regl dönemi yeterince rahatsız edici olabilir, ancak en sevdiğiniz iç çamaşırındaki lekeler konusunda endişelenmek onu daha da kötüleştirebilir. Kan lekeleri çok önemli değil ve utanılacak bir şey değil. Ve daha da iyi haber şu ki, kan lekelerini temizlemenin bir sürü yolu var.

TUZ YÖNTEMİ

Soğuk suya bir miktar tuz koyup karıştırın ve doğrudan diş fırçasıyla lekeye uygulayın. Tuz kan lekesini yok edecektir. Daha sonra çamaşırı her zamanki gibi makinede yıkayın.

HİDROJEN PEROKSİT YÖNTEMİ

Hidrojen peroksiti bir beze dökün ve bezle çamaşırı ovun. Soğuk sudan geçirip ovmaya devam edin. Hidrojen peroksit ağartıcı bir madde olduğu için yalnızca açık renk ve beyazlarda kullanın. Uygulamadan sonra makineye atıp yıkayın.

ADVIL YÖNTEMİ

Advili bir kase içine kırın üzerine soğuk su ekleyin. Diş fırçasıyla lekeli bölgeyin fırçalayın. Soğuk sudan geçirin ve her zamanki gibi makinede yıkayın.

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