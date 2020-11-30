Artık işe yaramaz diye düşünmeyin tek kalan bardakları böyle değerlendirin

Evinizi dekore etmek masraflı gibi görünebilir. Ancak pahalı dekorlar bir kenarda dursun, evinizi kişisel zevklerinizden oluşturduğunuz kendin yap tarzı dekorasyonlarla güzelleştirmeye ne dersiniz? Vazo ya da bardak kullanarak üretilen çeşitli dekoratif eşyaların hem yapımı kolay hem de bu ürünler oldukça estetik duruyor. Birkaç fikir ile evlerde farklılıklar yaratmak elinizde!

GÜZEL VE BASİT DANTELLİ VAZO

Bazen en basit yol en iyisidir. Bir kavanozu süslemenin kolay ama etkili bir yolu, şeritler ve danteller eklemektir. Bir düğün veya açık hava partisi için mükemmel olan bu stil, vazonun çiçeklerle veya etkinlik dekoruyla mükemmel şekilde eşleşmesi için idealdir. Şerit ve dantel parçaları istediğiniz şekilde kesin ve bir yapıştırıcı yardımı ile vazonuzun çevresine sarın. İşte bu kadar basit!

VAZODAN ABAJUR

Evet yanlış duymadınız! Belki de daha önce aklınıza hiç gelmemiştir. Ama artık vazonuzu farklı bir kullanım için değerlendirmenin tam zamanı.

Bunun için ihtiyacınız olan; bir abajur başlığı, vazo ve elektrik için gerekli olan duy ile kablo.