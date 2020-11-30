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Artık işe yaramaz diye düşünmeyin tek kalan bardakları böyle değerlendirin

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Basit bir cam vazo ya da bardak oldukça dekoratif bir parçaya dönüşebilir. Hem üzerinde kendi zevkinize göre değişiklikler yapmış olduğunuz bir objeyi dekor olarak kullanmak şahane olmaz mıydı? Bu tarz ürünleri evinizde dekor olarak kullanabileceğiniz gibi, sevdiklerinize hediye de edebilirsiniz. Şimdi gelin beraber vazo ya da bardak kullanarak neler yapabiliriz, bir bakalım.

Artık işe yaramaz diye düşünmeyin tek kalan bardakları böyle değerlendirin

Evinizi dekore etmek masraflı gibi görünebilir. Ancak pahalı dekorlar bir kenarda dursun, evinizi kişisel zevklerinizden oluşturduğunuz kendin yap tarzı dekorasyonlarla güzelleştirmeye ne dersiniz? Vazo ya da bardak kullanarak üretilen çeşitli dekoratif eşyaların hem yapımı kolay hem de bu ürünler oldukça estetik duruyor. Birkaç fikir ile evlerde farklılıklar yaratmak elinizde!

GÜZEL VE BASİT DANTELLİ VAZO

Bazen en basit yol en iyisidir. Bir kavanozu süslemenin kolay ama etkili bir yolu, şeritler ve danteller eklemektir. Bir düğün veya açık hava partisi için mükemmel olan bu stil, vazonun çiçeklerle veya etkinlik dekoruyla mükemmel şekilde eşleşmesi için idealdir. Şerit ve dantel parçaları istediğiniz şekilde kesin ve bir yapıştırıcı yardımı ile vazonuzun çevresine sarın. İşte bu kadar basit!

VAZODAN ABAJUR

Evet yanlış duymadınız! Belki de daha önce aklınıza hiç gelmemiştir. Ama artık vazonuzu farklı bir kullanım için değerlendirmenin tam zamanı.

Bunun için ihtiyacınız olan; bir abajur başlığı, vazo ve elektrik için gerekli olan duy ile kablo.

Vazonuzun alt kısmını kesin.

Duyu ve kabloyu içinden geçirip başlığa monte edin.

Sonrasında bir ampul yerleştirin ve yeni abajurunuza merhaba deyin.

BARDAKLARINIZI MUMLUK OLARAK KULLANIN

Evlerimizde kullandığımız takımlar zamanla ya eskir ya da kırılır. O çok sevdiğiniz bardak belki de tek kalmıştır. Ona yeni bir hayat vermenin tam zamanı!

İhtiyacınız olan; istediğiniz renkte ve boyda bir bardak, parafin (bunu evinizde olan bir mumu eriterek de elde edebilirsiniz) ve fitil.

Fitili bardağa yerleştirin.

Erittiğiniz mumu ya da parafini bardağın içine dökün ve yeni mumunuzu güle güle kullanın!

Ayrıca yeni bardak mumluğunuzun dışını da yazılarla süsleyebilirisiniz.

VAZONUZA İPLERLE YENİ BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIN

Jüt halat, ucuz bir vazoyu bile dekoratif bir eşyaya dönüştürmek için yeterli. Üstelik yapması da çok kolay.

Bir vazo, 3-5 cm kalınlığında jüt halat ve tutkal işinizi görecek.

Bir fırça yardımı ile vazonuza tutkalı sürün ardından jüt halatı vazonun etrafına sarın.

İçine ister kuru ister canlı çiçek koyun. Çok şık duracağına eminiz.

VAZO YA DA BARDAĞINIZI SAKSI OLARAK KULLANIN

Salonunuzda ya da mutfağınızda şık dokunuşlara her zaman yer var. Vazo ya da bardağınızı çiçek ekmek için de kullanabilirsiniz. İhtiyaçlarınız sadece toprak ve su! Kendi tasarladığınız dekoratif bir eşyada canlı yetişmesi size de mutluluk verecek.

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