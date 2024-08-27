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    4. Artistlik yapmak isteyen çift kazadan kıl payı kurtuldu! Lastik ve bisiklet koltuğunun arasında sıkıştı... Çığlık çığlığa yardım istedi

    Artistlik yapmak isteyen çift kazadan kıl payı kurtuldu! Lastik ve bisiklet koltuğunun arasında sıkıştı... Çığlık çığlığa yardım istedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.08.2024 11:48
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde motosiklet gösterisi yapmka isteyen çiftin hevesinin kursaklarında kaldığı anlar yer aldı. Sürücü motosikletin ön tekerleğini havaya kaldırmak isterken arkasında oturan kadını hesaba katmadı. Kadın geriye doğru düşerek lastik ve motosiklet koltuğu arasında sıkıştı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

    Artistlik yapmak isteyen çift kazadan kıl payı kurtuldu! Lastik ve bisiklet koltuğunun arasında sıkıştı... Çığlık çığlığa yardım istedi

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kalabalık bir yolda seyir halindeki trafiği hiçe sayan bir adam motosikletiyle şov yapmak istedi. Sürücü ön tekerleği havaya doğru kaldırırken arkasındaki yolcuyu hesaplayamadı. Kadın sele ve lastik arasına sıkıştı.

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    X'te (eski adıyla Twitter) 'VishalMalvi' kullanıcı adıyla paylaşılan bir görüntüler kısa sürede 100 bin izlenmeye ulaştı. Gönderiye yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadının çok şanslı olduğuna dair güçlü bir hissim var. Bu şey son derece korkunç bir şekilde sonuçlanabilirdi." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yeni bir korkunun kilidi açıldı." yorumunda bulundu.

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