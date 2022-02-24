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Arto ve Seren Serengil Hülya Avşar yüzünden kavga etti! "Arto'yu kovdurdu" iddiası

24.02.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz'da yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Arto ve Seren Serengil, Hülya Avşar konusunda ayrı düşünce birbirine girdi. Hülya Avşar'ın yeni aşkı Cemal Güzelci'nin bir dönem asistanı olduğu Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edildi.

Arto ve Seren Serengil Hülya Avşar yüzünden kavga etti! "Arto'yu kovdurdu" iddiası

Söylemezsem Olmaz'da yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Arto ve Seren Serengil, Hülya Avşar konusunda ayrı düşünce birbirine girdi. Hülya Avşar'ın yeni aşkı Cemal Güzelci'nin bir dönem asistanı olduğu Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edildi.

Seren Serengil Senem Kuyucuoğlu'nun cinsel yöneliminin farklı olduğunu söyledi ve erkek sevgilisi olmayacağını söyledi. Arto'nun Seren Serengil'e Hülya Avşar'a yakın olduğunu söylemesi ve konuyu manipüle ettiğini ima etmesi ortamı gerdi.

"HADDİNİ AŞMA"

Seren Serengil "Devamlı aynı şeyleri söylüyorsun. Haddini aşmaya başladın! Arto haddini aşma... Bunu sana söylettirmem. Hülya Avşar'ı neyle suçluyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

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Bu görüntülerden sonra Arto "Son 2 gün" paylaşımı yapınca yayından ayrılacağını iddia edildi. Kulislerde konuşulan iddialara göre Seren Serengil Arto'yu işinden etti. Arto bu gerilimden sonra Serengil'i takipten çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Seren Serengil Senem Kuyucuoğlu
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