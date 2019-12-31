Ashley Graham'dan doğuma günler kala iddialı paylaşım! 'Teslim olmaya açık'

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile kafalarda kalıplaşan güzellik algısını bozmak için ardı ardına paylaşımlarda bulunan büyük beden model Ashley Graham bu kez yoga yaptığı anı takipçileriyle paylaştı.

Yogada deve duruşu olarak bilinen hareketi paylaşan Ashley fotoğraf açıklamasına teslim olmaya açık notunu bıraktı.

Graham, hamilelik olayını çözdüğünü gebeliği boyunca yoga, akupunktur ve lenfatik masajlar yaptığını, gittikçe büyüyen bedenini daha çok sevdiğini söyledi.

İlk büyük beden manken olarak anılan ve beden olumlama hareketinin öncülerinden biri olan Graham, her fırsatta hamileliği sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ashley'in en son paylaştığı çıplak yoga pozu 1 milyonu aşkın beğeni aldı. Modelin Ocak ayında doğum yapması planlanıyor.



