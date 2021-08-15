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Aşıya teşvik kampanyası: Aşını ol altını al

15.08.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarın başlatılacak kampanyayla ilk doz aşısını yaptıracak 30 kişiye çekilişle gram altın hediye edilecek.

Aşıya teşvik kampanyası: Aşını ol altını al

Kocaali Kaymakamlığı, Kocaali Belediyesi, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle aşıyı teşvik etmek amacıyla 16-27 Ağustos'ta "Aşını Ol, Altını Al" kampanyası gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında ilk doz aşısını olanlar arasından 30 kişiye, noter huzurundaki çekilişle gram altın hediyesi verilecek.

Sonuçlar, 31 Ağustos'ta Kocaali Kaymakamlığının sitesinden duyurulacak.

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AŞI YAPTIRMAYANLARIN SAYISI

Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, AA muhabirine, ilçede 17-50 yaş aralığında 5 bin 54 kişinin ilk doz aşını yaptırmadığını tespit ettiklerini vurguladı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla "Aşını Ol, Altını Al" kampanyası başlatıldığını aktaran Nebioğlu, "Kampanyayla hemşehrilerimizin duyarlılığını ve topluma karşı sorumluluklarımızı artırmanın gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu illetle hep birlikte mücadele ederek, en kısa sürede normal hayatımıza dönmemiz için özverili şekilde sürece dahil olmaları." diye konuştu. (AA)

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gram altın koronavirüs (Covid-19) Sakarya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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