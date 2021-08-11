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Dİyarbakır'da kampanya başladı! İki doz aşı olana 500 TL indirim

11.08.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yeni evlenecek olan çiftlerin aşılanması için esnaf kampanya başlattı. İki doz aşısını olan çiftler gelinlikte 500 TL indirim kazanırken, kınalık ve kuaförü ise bedavaya yapılıyor.

Dİyarbakır'da kampanya başladı! İki doz aşı olana 500 TL indirim

Diyarbakır’da koronavirüsün pik yapmasıyla beraberinde haritanın kırmızıya dönmesinden dolayı bazı esnafın kolları sıvayarak kampanya yapmasına neden oldu. Esnaf, kapanmalar ve yasakların olmaması için vatandaşları aşıya teşvik etti. Gelinlik sektöründe öncü girişimleriyle yeni kazanımlar yapan Mehmet Kaymak ve Servet Çakar, bir ilke daha imza atarak ortaklaşa aşıya teşvik için kampanya başlattı. Yeni evlenen genç çiftlerin 2 doz aşı kartını gören esnaf gelinlik kiralamasında 500 TL indirim yaparken, kınalık ve kuaförü ise hediye ediyor.

"DİYARBAKIR'DA KORONA ZİRVE YAPMIŞ DURUMDA"

Koronavirüse karşı aşıya vatandaşları teşvik etmek için kampanya başlattıklarını kaydeden Mehmet Kaymak, tüm esnafa kampanyaya destek vermesi ve benzer kampanyalar yapması için çağrıda bulundu. Kaymak, “Servet arkadaşımızın başlattığı kampanyaya biz de destek olma amacıyla, kınalık ve kuaför hizmetini ücretsiz vereceğiz. Müşterilerimize bunu yapma sebebimiz insanlarımızı aşıya davet etmek içindir. Bir an önce bu Covid-19 belasından kurtulabilmek için böyle bir mücadele girişiminde bulunduk. Bütün insanlarımızı böyle bir kampanyaya davet ediyoruz, ancak bu Covid-19 belasını böyle aşabiliriz. Bir an önce insanlarımızı aşıya davet ediyoruz, aşı olan çiftlerimize kınalık ve kuaför hizmetini biz ücretsiz veriyoruz. Amacımız bu aşı kampanyasına katkıda bulunmak. Bildiğiniz gibi Diyarbakır’da koronavirüs zirve yapmış durumda. Dolayısıyla böyle bir kampanyaya biz de girişimde bulunduk, böyle bir kampanyaya bütün esnafımızı davet ediyoruz. Biz gelinlik kiralaması yapanlara kınalık ve kuaförü hediye ediyoruz, fakat aşı olanlara sağlıyoruz. Böyle bir kampanya yaptığımız için mutluyuz” dedi.

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HERKESİ AŞIYA DAVET ETTİ

İşletme sektörlerinde tekrardan sıkıntılar yaşanmaması için vatandaşları aşıya davet ettiklerini aktaran Servet Çakar ise öncülük ettikleri kampanyanın devamının gelmesini diledi. Çakar, “Diyarbakır’da Covid-19 vakalarının aşırı yükselmesi sonucu bizlerde üzerimize düşen görev olan aşıya teşviki yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de genç çiftlerimize 500 TL indirim sağlıyoruz. Bütün esnaf arkadaşlardan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. 2,5 ay önce Diyarbakır mavi iken şuan kırmızı ve alarm veriyor. Sektörle alakalı ciddi sıkıntılar yaşanmaması adına tüm halkımızı aşıya davet ediyoruz. Böyle bir şeye öncülük ettik inşallah devamı gelir” diye konuştu.
Pınar Güzel isimli müşteri ise iki doz aşısını yaptığını kaydederek kampanyadan faydalandığını söyledi. Güzel, herkesi aşıya davet etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Diyarbakır koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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