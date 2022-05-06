MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Adası'na gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealish'in ilgisini çekti

Aşk Adası'na gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealish'in ilgisini çekti

06.05.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin popüler izdivaç programı olan Love Island'a katılmaya hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu ünlü futbolcu Jack Grealish'in dikkatini çekti. Futbolcu, güzel oyuncunun paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu.

Aşk Adası'na gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealish'in ilgisini çekti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta yıldızı parlayan güzel oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu iddialı bir karar verdi. Oyuncu, 6 Haziran'da "Love Island" (Aşk Adası) adlı flört yarışmasına katılacak. 6 Haziran Pazartesi günü program başladığında villaya ayak basacak olan Ekin-Su Cülcüloğlu'nun erotik anlarıyla gündeme gelen programda ne yapacağı merak edilirken ünlü futbolcudan bomba bir hamle geldi.

Manchester City'de forma giyen futbolcu Jack Grealish, oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu'nu haberlerin ardından güzel oyuncuyu yakın takibe aldı.

drrrh

Grealihs, şimdilerde İngiltere'de yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışma programına dahil olmaya hazırlanan Cülcüloğlu'nun Instagram paylaşımlarını beğenerek, yakayı ele verdi.

'Erotik anların eksik olmadığı Love Island'a Ekin-Su Cülcüloğlu katılacak' iddiası'Erotik anların eksik olmadığı Love Island'a Ekin-Su Cülcüloğlu katılacak' iddiası

Oyuncuya yakın bir kaynak, Daily Mail'e, "Ekin çok dikkatli. Daha önce birçok ünlü hayranı oldu ama Jack'in resimlerini beğendiğini görmekten oldukça mutlu oldu. Çok yakışıklı bir adam!" açıklamasını yapmıştı.

3429855_6f0ddd3f4185e49c09b9699ed88f25f3_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Dubaili iş adamlarının para için yüzlerine dışkılamasına izin veriyorlar" İddialar dehşete düşürdü"Dubaili iş adamlarının para için yüzlerine dışkılamasına izin veriyorlar" İddialar dehşete düşürdü
Cübbeli Ahmet çok seksi, tahrik ediyor! Evli olmasa...Cübbeli Ahmet çok seksi, tahrik ediyor! Evli olmasa...
Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten iç çamaşırlı poz!Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten iç çamaşırlı poz!
Anahtar Kelimeler:
Love Island
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Otogaza indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Otogaza indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Nebati'den enflasyon ve döviz açıklaması

Nebati'den enflasyon ve döviz açıklaması

Milyonlarca kiracıya flaş uyarı! Ev sahiplerinden yeni oyun...

Milyonlarca kiracıya flaş uyarı! Ev sahiplerinden yeni oyun...

İlginizi Çekebilir

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.