Aşk Adası'na gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealish'in ilgisini çekti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta yıldızı parlayan güzel oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu iddialı bir karar verdi. Oyuncu, 6 Haziran'da "Love Island" (Aşk Adası) adlı flört yarışmasına katılacak. 6 Haziran Pazartesi günü program başladığında villaya ayak basacak olan Ekin-Su Cülcüloğlu'nun erotik anlarıyla gündeme gelen programda ne yapacağı merak edilirken ünlü futbolcudan bomba bir hamle geldi.

Manchester City'de forma giyen futbolcu Jack Grealish, oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu'nu haberlerin ardından güzel oyuncuyu yakın takibe aldı.

Grealihs, şimdilerde İngiltere'de yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışma programına dahil olmaya hazırlanan Cülcüloğlu'nun Instagram paylaşımlarını beğenerek, yakayı ele verdi.

Oyuncuya yakın bir kaynak, Daily Mail'e, "Ekin çok dikkatli. Daha önce birçok ünlü hayranı oldu ama Jack'in resimlerini beğendiğini görmekten oldukça mutlu oldu. Çok yakışıklı bir adam!" açıklamasını yapmıştı.



