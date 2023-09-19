KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. Aşk, kariyer ve para! Talih onlardan yana, 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu

    Aşk, kariyer ve para! Talih onlardan yana, 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu

    19.09.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aşk, kariyer ve para yönünden 2024 yılında şanslı olacak burçlar belli oldu. Astrologlar önümüzdeki sene, maddiyat, iş ve gönül ilişkilerinde 5 burcun öne çıkacağı konusunda hemfikir. İşte, 2024'ün en şanslı burçları...

    Yükselen enflasyon ve gelen zamlar maddi durumu elvermeyen kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Astrologlara göre; 2024'te bazı burçlar; azim ve başarıları sayesinde kendileri için yeni kazanç kapılarını aralayabilecekler.

    Koç burcunun 2009 yılı yorumu

    TERFİ, MAAŞ ARTIŞI YA DA İŞ FIRSATLARI ONLARI BEKLİYOR

    Koç burcu insanı çalışkan, hırslı ve azimlidir. Ne pes etmek ne de kaybetmek onlara göre değil. Astrologların yaptıkları açıklamalara göre 2024 yılı Koç burcu olan kişilere kariyer ve iş fırsatlarını beraberinde getirecek. Terfi, maaş artışı ya da yeni iş fırsatları onları bekliyor.

    boğa burcu

    AŞK KAPILARINI ÇALACAK!

    Boğalar 2024 yılında aşk konusunda şanslı olacaklar. İlişkilerinde doğru adımlar attıkları takdirde mutluluk onları bekliyor. Boğaların gönül ilişkisi döneminde aileleriyle daha güçlü bağlar kurmaları gerekiyor.

    yengec-burcu-2023

    BÜYÜK DEĞİŞİMLER MUTLULUĞU GETİRECEK!

    Yengeçler yaşam, aile ve ev konusunda şanslı olacaklar. Yeni bir eve taşınmak, ev için dekorasyonlara yatırım yapmak veya aileleriyle daha fazla vakit geçirmek gibi fırsatlar ön planda olacak. Daha mutlu hissetmek için hayatlarındaki bazı konularda büyük değişimler onlara mutluluğu getirecek.

    Terazi burcunun 2009 yılı yorumu

    SEYAHAT PLANI YAPMAYA ŞİMDİDEN BAŞLAYIN!

    Teraziler önümüzdeki yıl daha çok sosyalleşecek ve sık sık seyahat edecekler. Yeni keşifler onları here zaman dinç ve mutlu tutar. Teraziler 2024'te Venüs ve Jüpiter’in enerjilerinden yararlanarak daha aktif bir hayatla yeni deneyimler yaşayabilirler.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    İHTİYAÇLARI OLAN MOTİVASYONU YAKALAYACAKLAR

    Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler kariyer hedeflerinde bekledikleri sonuca ulaşacaklar. Astrologlar onların Mars ve Pluto'nun enerjilerinden yararlanarak, hayatlarında ihtiyaçları olan motivasyonu yakalayacaklarını ifade ediyor.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Eski sevgilileri geri dönecek! İşte aşkta yüzü gülecek burçlar...Eski sevgilileri geri dönecek! İşte aşkta yüzü gülecek burçlar...
    Herkese mavi boncuk dağıtıyorlar! En flörtöz burçlar belli olduHerkese mavi boncuk dağıtıyorlar! En flörtöz burçlar belli oldu
    Anahtar Kelimeler:
    Astroloji burç burçlar Astrolog alara yükselen

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

    Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

    Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

    Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

    Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

    Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

    Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

    Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.