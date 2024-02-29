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Askerlerin devrecilik kavgası kanlı bitti! Cinnet getiren jandarma, arkadaşını tüfekle vurdu

29.02.2024 12:59
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İzmir’de iki asker arasındaki devrecilik tartışması kanlı bitti. Hastanede mahkum koğuşundaki nöbet değişimi esnasında iki jandarma er, tertipçilik yüzünden kavga etti. Üst devresinin şiddet uyguladığı alt devre er, cinnet getirerek tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı. Duvardan seken mermilerden ikisi, kavga ettiği üst devre ere isabet etti. Yaralanan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Askerlerin devrecilik kavgası kanlı bitti! Cinnet getiren jandarma, arkadaşını tüfekle vurdu

Dehşete düşüren olay saat 08.00 sıralarında İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nöbet değişimi esnasında E.Y. ile üst devresi olduğu öğrenilen B.Ş. arasında devrecilik konusuyla ilgili tartışma çıktı.

Gerginliğin artması sonucu B.Ş., alt devresi E.Y.’ye şiddet uygulamaya başlarken, E.Y. bir anda cinnet getirdi. Tüfeğini eline alan E.Y., etrafa rastgele üç el ateş etti. Duvardan sektiği öğrenilen mermilerden ikisi B.Ş.’ye isabet etti. Boynunu ve karın bölgesini sıyıran mermilerle yaralanan asker, durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi gördü.

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Yaralanan asker B.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, etrafa ateş açarak silah arkadaşını yaralayan E.Y., jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Asker İzmir jandarma
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