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Asla içmem demeyin! Sarımsak sütünün faydalarını duyunca…

17.05.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bunun da sütü mü olur demeyin! Sarımsak sütünü ilk duyuşunuzda şaşırmış olabilirsiniz. Tek başına bile oldukça faydalı olan sarımsağın sütünün tüketilmesi sizi oldukça şaşırtsa da etkileri de şaşırmanıza neden olacak. Sarımsak sütünü evde yaparak birçok probleminizi çözebilirsiniz.

Asla içmem demeyin! Sarımsak sütünün faydalarını duyunca…

Sarımsak sütü kötü bir tat olarak düşünülerek yenmesinden kaçınılsa da etkileri saymakla bitmiyor. Birçok sağlık problemi için çok faydalı olan sarımsak sütünü çok az malzemeyle yapabilirsiniz. Sarımsak sütünün sağladıkları birçok ilaçtan bile etkili olabiliyor. Sağlık sorunları için doğal çözümler arayanların vazgeçilmezi olacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

SARIMSAK SÜTÜNÜN FAYDALARI

  • Sarımsak sütü, içindeki sarımsak, süt ve baldan aldığı güçle öksürük krizlerine çözüm oluyor.
  • Bu etkisiyle boğaz ağrısına iyi geldiği de söyleniyor.
  • Kolesterolün dengelenmesine, özellikle yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.
  • Sarımsaklı süt, düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkilerde bulunuyor.
  • Eklem ağrısı çekenlerin de bu ağrılarını hafifletiyor.
  • Son olarak yorgunluk ve uykusuzluğa iyi geldiği de biliniyor. Bu etkisinden faydalanabilmek için özellikle uyumadan 2-3 saat kadar önce içilmesinin daha rahat ve kaliteli bir uyku sağlayacağı söyleniyor, aklınızda bulunsun.

SARIMSAK SÜTÜ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere eğer kronik/ciddi bir rahatsızlığınız varsa bu sütü tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
  • Aynı şekilde düzenli olarak tüketmeniz gereken ilaçlarınız ya da sağlığınız için uygulamanız gereken bir perhiz varsa bu sütü içmemeli, yine mutlaka doktorunuza danışarak hareket etmelisiniz.
  • Alerjik bir bünyeniz varsa sarımsaklı süt kürünü uygulamadan önce temkinli davranmayı elden bırakmamalı, doktorunuz bu uygulamayı önermezse uygulamamalısınız.
  • Tüketmeniz durumunda mide bulantısı, kusma gibi etkiler söz konusu oluyorsa hemen tüketmeye son vermeli, şikayetlerinizin devam etmesi halinde mutlaka doktorun yolunu tutmalısınız.

SARIMSAK SÜTÜ MALZEMELERİ

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  • 2 su bardağı süt
  • 10 diş sarımsak
  • 1 su bardağı su
  • Bal (1 su bardağına 1 yemek kaşığı kadar)

Yapılışı

  • Sarımsakların kabuklarını soyup yıkayın ve iri iri dilimleyin. (Aroması daha az olsun isterseniz her bir dişin üzerine bıçakla hafifçe vurup çatlamasını sağlayın ve dişleri bu şekilde bütün halde kullanın)
  • Bir tencerenin içine sütü, suyu ve sarımsakları aktarın ve tencereyi ocağa alın.
  • Orta ateşte sürekli karıştırarak karışımı kaynatmaya başlayın.
  • Güzelce kaynadıktan sonra karışımı ocaktan alın, bir süzgeçten geçirerek içindeki sarımsakları ayırın.
  • Sütlü karışımı ılımaya bırakın.
  • Güzelce ılığından emin olduktan sonra su bardaklarına aktarın. İçine balı ilave edip karıştırın ve afiyetle için.


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