Asla yapmam demeyin! Çiftler birbirlerinin yanında gaz çıkarmak için 9 ay bekliyor

Binin üzerinde kişinin katıldığı yeni bir anket, yetişkinlerin partnerleri önünde bazı hassas ya da utanç verici davranışları sergilemeden önce ne kadar beklediklerini inceledi. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı...

Yapılan ankette binden fazla yetişkinin görüşü alındı. Ve çoğu erkeğin kadınlardan önce 'gevşemeye' hazır oldukları ortaya çıktı. Çoğu erkek ilişkinin belli bir noktasında iyi giyinmeyi bırakıyor hatta tuvalete girerken kapıyı açık bırakıyor. Ancak her iki tarafında anlaştığı bir nokta var o da gaz çıkarmak. Çiftler birbirlerinin yanında gaz çıkarmak için yaklaşık 9 ay bekliyor.

Aynı ankete katılan kişilere 'partnerinizin yanında ne zaman sivilce sıkarsınız?' sorusuna erkekler 10 ay, kadınlarsa sekiz ay veya 1 sene cevabını verdi.

Erkekler tuvalet kapısını açık kullanmak içinse ilişkinin üzerinden 13 ay geçmesini bekliyor. Kadınlarda bu süre 8 ay.

Kadınlar partnerinin yanında beş ay sonra ağlamaya başlarken, erkeklerde bu süre 11 ay sonra oldu.

Anket ayrıca, bekar insanların, bazı şeyleri yaparken kendilerini rahat hissettiklerini de öne çıkardı. Bekar erkeklerler partnerlerinin telefonunu 10 ay sonra kontrol ederken, kadınlar bunun için sadece altı ay bekliyor.