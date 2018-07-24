Asla yapmam demeyin! Çiftler birbirlerinin yanında gaz çıkarmak için 9 ay bekliyor

Binin üzerinde kişinin katıldığı yeni bir anket, yetişkinlerin partnerleri önünde bazı hassas ya da utanç verici davranışları sergilemeden önce ne kadar beklediklerini inceledi. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı...
Yapılan ankette binden fazla yetişkinin görüşü alındı. Ve çoğu erkeğin kadınlardan önce 'gevşemeye' hazır oldukları ortaya çıktı. Çoğu erkek ilişkinin belli bir noktasında iyi giyinmeyi bırakıyor hatta tuvalete girerken kapıyı açık bırakıyor. Ancak her iki tarafında anlaştığı bir nokta var o da gaz çıkarmak. Çiftler birbirlerinin yanında gaz çıkarmak için yaklaşık 9 ay bekliyor.
Aynı ankete katılan kişilere 'partnerinizin yanında ne zaman sivilce sıkarsınız?' sorusuna erkekler 10 ay, kadınlarsa sekiz ay veya 1 sene cevabını verdi.
Erkekler tuvalet kapısını açık kullanmak içinse ilişkinin üzerinden 13 ay geçmesini bekliyor. Kadınlarda bu süre 8 ay.
Kadınlar partnerinin yanında beş ay sonra ağlamaya başlarken, erkeklerde bu süre 11 ay sonra oldu.
Anket ayrıca, bekar insanların, bazı şeyleri yaparken kendilerini rahat hissettiklerini de öne çıkardı. Bekar erkeklerler partnerlerinin telefonunu 10 ay sonra kontrol ederken, kadınlar bunun için sadece altı ay bekliyor.
Ailelerine ciddi bir ilişkileri olduğunu erkekler bir yıl ya da fazla bir zamandan sonra, kadınlarsa 11 ay sonra söylüyor.
Boşamış insanlarsa tamamen farklı bir tutum sergiliyor. Ankete katılan boşanmış kişiler genellikle daha önce yaptıkları şeyleri daha erken yapabileceklerini belirtiyor. Gaz çıkarmak için 8 ay, tuvalet kapısını açık bırakmanın ise 7 ay süreceğini söylüyorlar.
Birçok insan, partnerine cep telefonu, e-posta ve sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere kişisel şifrelerini vermeyi güven göstergesi görüyor. Ancak ilişki uzmanları partnerin dijital hayatına göz atmanın ilişkiyi kötü etkileyeceğini söylüyor.
Ankete katılan bekarlar da aynı fikirde. Yaklaşık yüzde 61'i eşinin telefonunu asla kontrol etmeyeceğini söylerken, yüzde 48'i geçmişte bunu yaptığını ve rahatsız olduğunu itiraf etti.
İlişkinizi başkalarıyla karşılaştırmak, başarısızlığa kavuşmanın en iyi yollarından biri olabilir, çünkü güven ve yeni deneyimler kurma yaklaşımı tüm çiftler için aynı olmayabilir.
Amazon tarafından yapılan ankete 1,007 kişi katıldı. Yanıt verenlerin yüzde 46'sı erkek, yüzde 54'ü kadındı. Katılımcıların yaşları ise 19 ile 76 arasındaydı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum