Aslan dolunayı nedir, ne zaman başlıyor? Aslan dolunayı burçları nasıl etkileyecek?

Aslan dolunayı başlıyor. 5 Şubat Pazar günü, saat 21:27’de Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 8 Kasım’daki Boğa Ay tutulması ile karşılaştığımız olayları tekrar gündemimize getirecek bu dolunay sürecinde planlamalarımıza dikkat etmekte fayda var. Aslan dolunayında Boğa, Aslan, Kova ve Akrep burçları bu süreci biraz daha zor atlatabilir. Peki, Aslan dolunayı nedir, ne zaman başlıyor? Aslan dolunayının burçlara etkisi ne olacak? İşte tüm ayrıntılar...

ASLAN DOLUNAYI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aslan burcunun 27'nci derecesinde meydana gelecek dolunayı ifade etmek için kullanılıyor. Ay ve güneş gökyüzünde zıt noktalarda olduğunda dolunay meydana gelir. Bu aynı zamanda ayın en parlak olduğu zamandır.

5 Şubat günü saat 21.27'de Aslan burcunun 16. derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar, bitişleri, sonlanmaları, tamamlanmaları temsil eder. 5 Şubat'taki Aslan burcu dolunayında Uranüs gezegenin de etkisi var. Beklenmedik son buluşlar ve şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir.

ASLAN DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Milliyet’ten Astrolog Aslıhan Doktoroğlu’nun yorumlarına göre Aslan dolunayının burçlara etkisi şu şekilde olacak;

YÜKSELEN KOÇ

Çocuklarınızla ilgili konuların, yeteneklerinizi ortaya koyma halinizin ve aşk hayatınızın hareketli olacağı bir dolunay süreci. Farklı kazanç yöntemleri peşinde olabilirsiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle olan ilişkilerde bazı gerginlikler yaşanabilir. Sağlık hassasiyetlerine de karşı da dikkatli olunmalı.

YÜKSELEN BOĞA

Ailevi konuların, ebeveynlerle olan ilişkilerin ve evle ilgili durumların gündemde olacağı bir dönem. Yerleşim alanınızla ya da iş hayatınızla ilgili bazı kararlar vermeniz gerekebilir. İleri dönük planlarınız için girişimde bulunabilirsiniz. Gruplar içinde yaşanacak gerginliklerde inatçı bir tutum sergilememeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN İKİZLER

Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde, seyahatlerle ilgili durumlarda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Kendi fikirlerinizi, isteklerinizi gerçekleştirmeye daha çok odaklanacaksınız. Evle ya da ebeveynlerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. İş ortamında kibirli tutumlardan uzak durmaya gayret edin.

YÜKSELEN YENGEÇ

Maddi konularla ve sosyal çevrenizle olan gelişmelerin ön planda olacağı bir dönem. Yatırımlarla ve harcamalarla ilgili riskli adım atmamaya gayret edin. Uzun vadeli planlarınızı tekrar gözden geçirebilirsiniz. Kardeşlerle ya da yakın arkadaşlarla ilişkiler hareketlenebilir.

YÜKSELEN ASLAN

Önemli kararlar alacağınız, işinize ve özel ilişkilerinize yoğunlaşacağınız bir dönem olacak. İşinizde başkalarından destek alarak ilerlemeniz mümkün. Arkadaş gruplarında krizli durumlar gündeme gelebilir. Kazançlarınızla ilgili de daha çok efor sarf edeceksiniz.

YÜKSELEN BAŞAK

Sizin dışınızda gelişen ya da sürüncemede kalmış durumların gündemde olacağı bir dönem. Sağlıkla ilgili hassasiyetler olabilir. İkili ilişkilerde güç savaşlarından uzak durmaya gayret edin. Maddi konularda daha rahat hissedebilirsiniz.

YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizin, arkadaşlıklarınızın ön planda olacağı bu dönemde özel hayatınızda da sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İkili ilişkilerinizde çok hayalci olmamaya dikkat edin. Çalışma hayatında güzel fırsatlarla karşılaşılabilir.

YÜKSELEN AKREP

Kariyer hayatınızla, sorumluluklarınızla ve ikili ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alacağınız bir dönem. Günlük akışınızı tekrardan düzenleyebilirsiniz. Ailevi konularda beklemediğiniz şekilde gelişen durumlar olabilir. Sosyal hayatınız da hareketlenecek.

YÜKSELEN YAY

Eğitimle, yurt dışıyla ya da ticari konularla ilgili gelişmelerin ön planda olacağı bir dönem. Çalışma hayatınızda da ani gündem değişiklikleri yaşanabilir. Aile ile daha çok vakit geçirilecek bu dönemde ikili ilişkilerde aşırı gururlu davranmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN OĞLAK

Kaçındığınız konuların daha çok gündemde olacağı bu dönemde riskli kararlardan uzak durmaya gayret edin. Çocuklarla ilgili harcamalarda artış olabilir. Aşk hayatınızda güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İş ortamında iş birlikçi olmaya gayret edin.

YÜKSELEN KOVA

Evliliğinizin, ikili ilişkilerinizin gündemde olacağı bir dolunay dönemi. Bir yandan da evle ya da ailenizle ilgili konularla uğraşmanız gerekebilir. Kazançlarınızı arttırma ya da yeteneklerinizi ortaya koyma konusunda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Riskli yatırımlardan uzak durun.

YÜKSELEN BALIK

Daha çok çalışma hayatınız, sağlığınız ve günlük düzeninize odaklanacağınız bu dolunayda yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Kendinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Ailevi konularda gerçekçi düşünmeye gayret edin.

