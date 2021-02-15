Aslı Hünel kimdir? Demet Akalın koronavirüse yakalanınca yerine geldi! Aslı Hünel kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programları birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Son olarak programda ünlü şarkıcı Aslı Hünel’in seyircilerin karşısına çıkmasıyla ünlü isimle alakalı araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel nereli?

DEMET AKALIN KORONAVİRÜSE YAKALANINCA...

Programın başında Aslı Hünel, “Çok sevgili arkadaşım Demet ve eşi değerli eniştemiz Okan Kurt koronavirüse yakalandı” dedi. Bunun üzerine “Dostlar zor günler içindir” diyen Hünel; şarkılarının 15 gün sonra çıkacağını, aslında albümden sonra programa geleceğini ancak böyle bir şey duyduğu zaman seve seve gelmeyi kabul ettiğini belirtti. Hünel, “Demet’in yerini doldurmamız mümkün değil ama bir nebze de olsa Alişancığıma eşlik etmeye çalışacağım bugün” dedi.

“ŞU AN İLK DEFA AÇIKLIYORUM BURADA”

Aynı zamanda koronavirüse inanmayanlara seslenen Hünel, babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiğini anlattı. Aynı anda annesinin, ağabeyinin ve babasının koronavirüse yakalandığını söyledi. Ağabeyinin ve annesinin hastalığı atlattığını söyleyen Hünel, bir anda bütün ailesinin bu hastalığın pençesine düştüğünü ve çok zor günler yaşadığını ifade etti.