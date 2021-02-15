Aslı Hünel kimdir? Demet Akalın koronavirüse yakalanınca yerine geldi! Aslı Hünel kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programları birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Son olarak programda ünlü şarkıcı Aslı Hünel’in seyircilerin karşısına çıkmasıyla ünlü isimle alakalı araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel nereli?
Programın başında Aslı Hünel, “Çok sevgili arkadaşım Demet ve eşi değerli eniştemiz Okan Kurt koronavirüse yakalandı” dedi. Bunun üzerine “Dostlar zor günler içindir” diyen Hünel; şarkılarının 15 gün sonra çıkacağını, aslında albümden sonra programa geleceğini ancak böyle bir şey duyduğu zaman seve seve gelmeyi kabul ettiğini belirtti. Hünel, “Demet’in yerini doldurmamız mümkün değil ama bir nebze de olsa Alişancığıma eşlik etmeye çalışacağım bugün” dedi.
Aynı zamanda koronavirüse inanmayanlara seslenen Hünel, babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiğini anlattı. Aynı anda annesinin, ağabeyinin ve babasının koronavirüse yakalandığını söyledi. Ağabeyinin ve annesinin hastalığı atlattığını söyleyen Hünel, bir anda bütün ailesinin bu hastalığın pençesine düştüğünü ve çok zor günler yaşadığını ifade etti.
Aslı Hünel babası Fevzi Hünel’in vefatını ilk kez açıkladı programın ardından seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. 4 Haziran 1977 İstanbul doğumlu olan Hünel, 43 yaşındadır. Türk sanat müziği sanatçısı olan ünlü isim, ünlü oyuncu Saruhan Hünel’in de kardeşi. Annesi Arap, babası ise Selanik göçmeni olan Hünel, müzik yaşamına Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde başladı. 14 yaşında ise şan dersi eğitimine başladı.
1994 yılından beri dinleyicileriyle buluşan Hünel, müzik kariyeri boyunca çok sayıda konser verdi. Ünlü ismin albümleri arasında Güneş Doğmuyor, Duygular, Kendine İyi Bak, Dönemem, Aynalar, Rengarenk, Aşk’la Yaşayalım ve Bambaşka albümleri yer alıyor. Aslı Hünel şarkıları arasında; Kötünün İyisi, Yar Ayrı Gayrın Mı Var, Bir Nefes, Beraber Öleceğiz, Yaşamak Yalan Belki, Gül Ali ve Mehtaplı Gecelerde bulunuyor. Aslı Hünel eşi Savaş Yurtsever ile 2018 yılında dünya evine girdi. Ünlü şarkıcının boyu ise 1,7 metredir.
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