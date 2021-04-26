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Aslıhan Gürbüz uyanır uyanmaz paylaştı!

26.04.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi dönemini doğayla iç içe geçirmeyi tercih eden oyuncu Aslıhan Gürbüz, evde sıkıldığı anlarda camdan bakarken çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Aslıhan Gürbüz uyanır uyanmaz paylaştı!

Bir süredir ekranlardan uzak kaldıktan sonra 'Kırmızı Oda' dizisine konuk olarak katılan Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Ünlü oyuncu, "Yasaklardan mı, akrep dolunayından mı, yoksa gelemeyen yazdan mı bilinmez, çoğumuzun gününün böyle geçtiğine yemin edebilirim, ama ispatlayamam.

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Neyse ki kediler ve çiçekler var. Bir de hep iyi olmak zorunluluğuna dil çıkaran bazı akımlar. Öyle bir akım olmasa bile şu an uydurdum" notunu yazdı.
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Aslıhan Gürbüz
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