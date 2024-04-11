HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Asrın Davası' sanığı eski Amerikan futbol yıldızı OJ Simpson öldü

'Asrın Davası' sanığı eski Amerikan futbol yıldızı OJ Simpson öldü

11.04.2024 22:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşini ve eşinin erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp, beraat eden Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ın ailesi, OJ Simpson'ın kanser nedeniyle öldüğünü açıkladı. Simpson'ın 1995'te canlı yayın yargılandığı dava "yüzyılın davası" diye tanımlanıyordu.

'Asrın Davası' sanığı eski Amerikan futbol yıldızı OJ Simpson öldü

76 yaşında ölen OJ Simpson bir zamanlar ülkenin başlıca Amerikan futbolu oyuncularından biriydi.

OJ Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ı öldürmekten yargılanmıştı.

"YÜZYILIN DAVASI"

Simpson'ın 1995'te televizyondan canlı yayımlanan davası, dünya genelinde izlenmişti.Aylarca konuşulan bu davaya 'yüzyılın davası' diyenler dahi çıkmıştı.

Simpson çifte cinayet davasında beraat etti, ancak daha sonra Las Vegas'taki bir silahlı soygun ve adam kaçırmak için komplo kurmak suçlamalarından hüküm giydi.

AİLESİ ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Amerikan futbolu yıldızı OJ Simpson'ın ailesi, OJ Simpson'ı kanser nedeniyle öldüğünü açıkladı.Bu içerik BBC tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 yıl boyunca içeriye doğru uzamış, küçük kızın beyninden çıkarıldı8 yıl boyunca içeriye doğru uzamış, küçük kızın beyninden çıkarıldı
Sağlıkçılara taşlı saldırı! Yaralılar varSağlıkçılara taşlı saldırı! Yaralılar var
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de araç yoğunluğu"Kilit kavşak" Kırıkkale'de araç yoğunluğu
Anahtar Kelimeler:
abd
En Çok Okunan Haberler
Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini! Dikkat çeken enflasyon açıklaması: 'Gelecek yıl...'

Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini! Dikkat çeken enflasyon açıklaması: 'Gelecek yıl...'

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, paylaştığı videonun ardından intihar girişiminde bulundu: 'Olmadı, artık dayanacak gücüm kalmadı'

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, paylaştığı videonun ardından intihar girişiminde bulundu: 'Olmadı, artık dayanacak gücüm kalmadı'

8 yıl boyunca içeriye doğru uzamış, küçük kızın beyninden çıkarıldı

8 yıl boyunca içeriye doğru uzamış, küçük kızın beyninden çıkarıldı

Bayramda o ilçeye akın ettiler! Araç girişi kapatıldı, çevik kuvvet ve ek trafik ekipleri sevk edildi

Bayramda o ilçeye akın ettiler! Araç girişi kapatıldı, çevik kuvvet ve ek trafik ekipleri sevk edildi

YSK Başkanı Yener duyurdu! 4 yerde seçim yenilenecek... Tarih: 2 Haziran

YSK Başkanı Yener duyurdu! 4 yerde seçim yenilenecek... Tarih: 2 Haziran

Sosyal medyada hızla yayıldı! Görüntüler gündem oldu: Koklayan bayılıyor

Sosyal medyada hızla yayıldı! Görüntüler gündem oldu: Koklayan bayılıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.