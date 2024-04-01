MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Astrolog Nuray Sayarı "Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybediyor bu da İstanbul'un hayrına oluyor" demişti! Sosyal medyanın diline düştü

Astrolog Nuray Sayarı "Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybediyor bu da İstanbul'un hayrına oluyor" demişti! Sosyal medyanın diline düştü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.04.2024 08:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astrolog Nuray Sayarı'nın seçim yorumları uzun süre gündem olmuştu. CHP'nin İstanbul ve Ankara gibi şehirleri kazanmasından sonra Sayarı'nın sözleri sosyal medyanın diline düştü.

Astrolog Nuray Sayarı "Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybediyor bu da İstanbul'un hayrına oluyor" demişti! Sosyal medyanın diline düştü

CNN Türk'te yayınlanan "Akıl Çemberi" programı, Evrim Akın'ın yayını ve çeşitli başka kanallara katılarak 31 Mart seçimleri için öngörülerini paylaşan astrolog Nuray Sayarı gündemde.

Astrolog Nuray Sayarı'nın "Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybediyor bu da İstanbul'un hayrına oluyor" sözleri yeniden gündeme geldi.

dfdfd

Sayarı Murat Kurum'un haritasına baktığını söyleyerek "İstanbul'a çok büyük katkısı olacak" demişti. Astroloğun sözleri seçim sonrasında dile düştü.

Seçim yorumu gündemde! "Yaptım oldu dönemi bitti..." Seçim yorumu gündemde! "Yaptım oldu dönemi bitti..."

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP'nin başarısı sonrasında "Astrolog dolandırıcılığı", "Bir de bunlara hayatlarındaki kararları danışan ünlüler var", "Nuray Sayarı nerede yaa", "Ben olsam utancımdan yok olurum" yorumları yapıldı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Hakan'ın saçları gündem oldu! Fatih Altaylı kendini tutamadıAhmet Hakan'ın saçları gündem oldu! Fatih Altaylı kendini tutamadı
Seçimden sonra oyunu kime verdiğini açıkladı! İlginç sözlerSeçimden sonra oyunu kime verdiğini açıkladı! İlginç sözler
Seçim yorumu gündemde! "Yaptım oldu dönemi bitti..."Seçim yorumu gündemde! "Yaptım oldu dönemi bitti..."
Anahtar Kelimeler:
Nuray Sayarı sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
AK Parti o ilçede seçimi 1 oy farkla kazandı!

AK Parti o ilçede seçimi 1 oy farkla kazandı!

Dünya basınında 31 Mart için 'enflasyon' vurgusu

Dünya basınında 31 Mart için 'enflasyon' vurgusu

Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci yarışıyordu! İşte belediye başkanı seçilen ünlü isimler

Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci yarışıyordu! İşte belediye başkanı seçilen ünlü isimler

Nevşin Mengü'nün 'Erdoğan' yorumu sosyal medyada gündem oldu

Nevşin Mengü'nün 'Erdoğan' yorumu sosyal medyada gündem oldu

Piyasalardan seçim sonuçlarına ilk tepki

Piyasalardan seçim sonuçlarına ilk tepki

Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.