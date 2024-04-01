Astrolog Nuray Sayarı "Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybediyor bu da İstanbul'un hayrına oluyor" demişti! Sosyal medyanın diline düştü

CNN Türk'te yayınlanan "Akıl Çemberi" programı, Evrim Akın'ın yayını ve çeşitli başka kanallara katılarak 31 Mart seçimleri için öngörülerini paylaşan astrolog Nuray Sayarı gündemde.

Astrolog Nuray Sayarı'nın "Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybediyor bu da İstanbul'un hayrına oluyor" sözleri yeniden gündeme geldi.

Sayarı Murat Kurum'un haritasına baktığını söyleyerek "İstanbul'a çok büyük katkısı olacak" demişti. Astroloğun sözleri seçim sonrasında dile düştü.

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP'nin başarısı sonrasında "Astrolog dolandırıcılığı", "Bir de bunlara hayatlarındaki kararları danışan ünlüler var", "Nuray Sayarı nerede yaa", "Ben olsam utancımdan yok olurum" yorumları yapıldı.





