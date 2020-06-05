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Asus’tan yeni bir işaret geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Asus ROG Phone III ‘ü bekleyen var mı? Tayvanlı teknoloji firması Asus, Unity ile çözüm ortaklığı konusunda iş anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Asus’tan yeni bir işaret geldi

Unity platformu, son yıllarda pek çok oyun yapımcısı tarafından tercih edilen bir platform. Unity ile şimdiye dek pek çok video oyun hazırlandı ve bu platformun güzel tarafı, yalnızca PC ve konsollarda değil, aynı zamanda mobil platformlarda da ciddi bir potansiyele sahip olması. İşte Asus da bu potansiyelden yararlanarak oyuncu odaklı yeni telefonlarıyla pazarda boy gösterebilir.

ASUS UNİTY MOTORUNU TELEFONLARINA GETİRİYOR

Asus’un The Republic of Gamers adını verdiği oyunculara yönelik bir markası var. Bu markaya bir eklenti olarak Unity motoru da olacak. Böylece ROG Phone II ve III’teki 5 özelliğe destek verilecek. Evet, Asus böylelikle belki de ilk kez ROG Phone III’ün varlığından söz etmiş oldu.

Oyun geliştiricileri, Unity 3D platformuna ek olarak TwinView SDK, Gamepad SDK, Aura Light, SDK, Refresh Rate Control SDK ve Performance Boost SDK isimli yazılım geliştirme kitlerine de erişebilecek.

Firmanın oyun odaklı güncel telefonu Asus ROG Phone II ZS660KL, geçtiğimiz eylül ayı itibarıyla satışa sunulmuştu. 6.59 inç ekrana sahip olan telefon, 7nm üretilen Snapdragon 855+ çipseti, 12GB RAM’i ve 6000mAh değerde piliyke dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle ekranındaki Gorilla Glass 6 koruması, HDR10 görüntüleme desteği ve 120Hz tazeleme oranı sayesinde benzersiz kalitede oyun deneyimleri yaşanabiliyor.

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