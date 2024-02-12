Atakan adaya hızlı adapte oldu! Yaman'ı itmesi sosyal medyanın gündeminde

Nagihan-Aleyna kavgasından sonra çileden çıkan Acun Ilıcalı adaya yeni isimleri dahil etmişti. Nihat ve Turabi'nin sakatlık sebebiyle adadan ayrılması sonrası Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema yarışmaya dahil oldu.

Avatar Atakan Yunus Emre'yi sakinleştirdiği anlarla dikkat çektikten bir süre sonra adaya hızlı adapte oldu. Yarışma sırasında kavgaya dahil olan Atakan kendisini tutan Yaman'ı itince ortalık karıştı.

"Beni bırak" diyerek Yaman'a parmak sallayan Avatar Atakan'ın sert tavırları sosyal medyada tepki çekti.

Avatar Atakan'a "Yunus'a dokunmayın yazık ya", "Adam iyilik yaptı itildi", "İki günde adamı çıldırttılar" yorumları yapıldı.







