HABER

Ataşehir'de silahlı çatışma: 3 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 23:25 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de bir taksi durağında silahlı çatışma çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de bir taksi durağında silahlı çatışma çıktı. Alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenilen çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Alanaldı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Onur U. adlı oto tamircisi, alacağını tahsil etmek taksicilik yapan Ufuk P.'nin yanına taksi durağına geldi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Ufuk P.'nin yakını Coşkun Ç. de dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Onur U. ayağından bıçaklandı. Ardından Onur U. belindeki silahı çıkartarak Ufuk P. ve Coşkun Ç.'ye ateş etti. Ufuk P. Ve Coşkun Ç. ise ellerindeki silahla Onur U.'ya ateş etti. Ve ayağından ikinci kez yaraladı. Yaralı Ufuk P. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Onur U. ve Coşkun Ç. olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı taksi durağına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yol çift taraflı trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme polisleri olayın yaşandığı caddede çok sayıda mermi kovanı buldu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Bir görgü tanığı, "Biraz önce çatışma oldu. 3 kişi yerde yatıyordu. İki grup arasında yaşandı. Taksici ve sivil vatandaş. 2 şarjör ateş edildi diye gördüm ben. Yerde yatan yaralılar için hastaneden geldiler." dedi.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Karda mahsur kalan 5 kişilik aile, iş makinesiyle kurtarıldıKarda mahsur kalan 5 kişilik aile, iş makinesiyle kurtarıldı
Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (3)Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Milli boksörün feci ölümü!

Milli boksörün feci ölümü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Münbiç ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.