Atatürk'e hakaret tartışması! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Çok güzel, başımızın üstüne

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ayasofya Camii'ndeki 'Atatürk'e hakaret' tartışmalarına ilişkin çok sert ifadeler kullandı.
Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imamı Mustafa Demirkan'ın, Ayasofya Camii'ndeki programda kullandığı ifadelere tepki gösteren CHP lideri, şunları söyledi;
"Her ulus, her millet kendi tarihi içindeki acı olayları da, sevineceği olayları da belleğinin bir yerinde tutar. Ama devlete büyük hizmetler vermiş kişileri hep saygıyla anar. Çünkü bu işin partisi olmaz.
Bugün aramızdan ayrılan insanlara eğer söz edeceksek saygıdan söz etmeliyiz, sevgiden söz etmeliyiz. Saygı, sevgi temel kural olmalıdır. Ayasofya Camiisi'ni açtılar. Cami'de görev yapan imamların, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü anlatması lazım. Dert varsa dertler ve çözümler konusunda toplumu aydınlatması lazım.
Atatürk'e hakaret etmek için mi açtınız Ayasofya'yı? O meczup acaba İstanbul'un işgalini biliyor mu? Bu meczup kişi Sütçü İmam'ı biliyor mu acaba?"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söz konusu imamla ilgili sözlerini de değerlendiren Kıçdaroğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;
"Sayın Bahçeli de konuşmuş, açıklamalarda bulunmuş güzel. Bahçeli'nin Atatürk'e sahip çıkması çok güzel başımızın üstüne. Ama asıl kızılması gereken bu meczup mu? Bu meczup bu konuşmayı kimin önünde yapıyor? Devlet önünde yapıyor. O devlet ricalinden biri çıkıp sen ne diyorsun dedi mi? Demedi.
Ben Bahçeli'ye soruyorum 'Sen kime kızıyorsun arkadaş?' Bunu orada görevlendiren, o çocukları bu meczuba teslim eden kim? Hangi kafa? O meczubu orada nasıl tutarsınız? Atatürk bizim ortak değerimizdir. Atatürk hepimizin sevgi duyduğu bir kişidir.
Bahçeli 'Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir' diyor ama o çizgi biraz uzayıp Saray'a ulaşınca renk değiştiriyor. Renk değişmeyecek arkadaş. Renk değiştiği andan itibaren bu iş olmaz, sözlerin havada kalır." ifadelerini kullandı.