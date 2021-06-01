Atatürk'e hakaret tartışması! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Çok güzel, başımızın üstüne

Atatürk'e hakaret etmek için mi açtınız Ayasofya'yı? O meczup acaba İstanbul'un işgalini biliyor mu? Bu meczup kişi Sütçü İmam'ı biliyor mu acaba?"

"Her ulus, her millet kendi tarihi içindeki acı olayları da, sevineceği olayları da belleğinin bir yerinde tutar. Ama devlete büyük hizmetler vermiş kişileri hep saygıyla anar. Çünkü bu işin partisi olmaz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söz konusu imamla ilgili sözlerini de değerlendiren Kıçdaroğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"BAHÇELİ'NİN SAHİP ÇIKMASI ÇOK GÜZEL"

"Sayın Bahçeli de konuşmuş, açıklamalarda bulunmuş güzel. Bahçeli'nin Atatürk'e sahip çıkması çok güzel başımızın üstüne. Ama asıl kızılması gereken bu meczup mu? Bu meczup bu konuşmayı kimin önünde yapıyor? Devlet önünde yapıyor. O devlet ricalinden biri çıkıp sen ne diyorsun dedi mi? Demedi.

Ben Bahçeli'ye soruyorum 'Sen kime kızıyorsun arkadaş?' Bunu orada görevlendiren, o çocukları bu meczuba teslim eden kim? Hangi kafa? O meczubu orada nasıl tutarsınız? Atatürk bizim ortak değerimizdir. Atatürk hepimizin sevgi duyduğu bir kişidir.

Bahçeli 'Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir' diyor ama o çizgi biraz uzayıp Saray'a ulaşınca renk değiştiriyor. Renk değişmeyecek arkadaş. Renk değiştiği andan itibaren bu iş olmaz, sözlerin havada kalır." ifadelerini kullandı.



