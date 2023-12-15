Ateş Kuşları Barbaros öldü mü, yaşıyor mu? Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan diziden ayrıldı mı? Bıçaklandı!

Ateş Kuşları Barbaros ile ilgili gelişmeler merak edildi. Burak Tozkoparan'ın hayat verdiği Barbaros Tunalı karakterinin akıbeti araştırılıyor. Her hafta cuma akşamları ATV'de ekrana gelen Ateş Kuşları'nın Barbaros'u öldü mü, diziden ayrıldı mı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları Barbaros (Burak Tozkoparan) ile ilgili detaylar...

ATEŞ KUŞLARI BARBAROS ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Yayınlanan fragmana göre Ateş Kuşları Barbaros bıçaklanıyor. ATV'nin sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 35. bölümüyle ekrana gelecek. Burak Tozkoparan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yayınlanacak olan bölümde belli olacak.

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?

14 Kasım 1992 doğumlu olan Burak Tozkoparan Rizelidir. 2011'de Bostancı Gösteri Merkezinde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında bateri ile 1. olmuştur.

Okan Üniversitesinde Sinema ve Televizyon Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerinde ilk adımı; 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça dizisindeki Ozan Gürpınar karakteriyle olmuştur. İlk sinema filmi ise; Gönenç Uyanık'ın yönettiği, 12 Şubat 2016'da vizyona giren Hesapta Aşk'tır. Şu sıralar ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda İlayda Alişan ile başrolü paylaşarak Barbaros Tunalı karakterine hayat vermektedir.





