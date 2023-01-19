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Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ateş Kuşları dizisi uyarlama mı?

19.01.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları isimli ekranların yeni dizisi ATV kanalında yayın hayatına merhaba dedi. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi ünlü isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dramatik konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ateş Kuşları dizisi uyarlama mı? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ateş Kuşları dizisi uyarlama mı?

Ateş Kuşları dizisinin ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlandı. Yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Ateş Kuşları dizi severlerin gündeminde yer aldı. İşte Ateş Kuşları dizisi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine Köksüzler diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve Köksüzlerden Ateş Kuşlarına dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu nedir? Hande Soral, İlayda Alişan oyuncu kadrosunda!

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İlayda Alişan - Gülayşe
Hande Soral - Mercan
Görkem Sevindik - Ali
Burak Tozkoparan - Barbaros
Serkan Ercan - Menderes
Erdem Şanlı - Zıpkın
Emir Çubukçu - Sabit
Ahmet Saraçoğlu - Çatal
Gonca Cilasun - Hacer
Nizam Namidar - Nizam
Onat Bulut - Halis
Lilya İrem Salman - Hüma
Sedef Akalın - Şirin
Hilal Uysun - Nermin

Ateş Kuşları 1

Ozan Ağaç - Zümrüt
Boncuk Yılmaz - Nazmiye
Yeşim Dalgıçer - Gazeteci
Kaan Sevi - Cemal
Görkem Doğan - Pamir
Serkan Acay - Necdet
Çınar Yükçeker - Yakup
Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu
Umut İnan - Ali'nin çocukluğu
Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu
Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu
Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu
Umut Ege Baştemur - Kara

Ateş Kuşları 3

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Ateş Kuşları uyarlama bir dizi değil. Gerçek bir hikayeye dayanan dizi herhangi bir ülkeden uyarlama değildir. Özgün olarak kaleme alınan dizinin hikayesi tamamen yerlidir.


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