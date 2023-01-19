Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ateş Kuşları dizisi uyarlama mı?

Ateş Kuşları dizisinin ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlandı. Yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Ateş Kuşları dizi severlerin gündeminde yer aldı. İşte Ateş Kuşları dizisi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine Köksüzler diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve Köksüzlerden Ateş Kuşlarına dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.
İlayda Alişan - Gülayşe
Hande Soral - Mercan
Görkem Sevindik - Ali
Burak Tozkoparan - Barbaros
Serkan Ercan - Menderes
Erdem Şanlı - Zıpkın
Emir Çubukçu - Sabit
Ahmet Saraçoğlu - Çatal
Gonca Cilasun - Hacer
Nizam Namidar - Nizam
Onat Bulut - Halis
Lilya İrem Salman - Hüma
Sedef Akalın - Şirin
Hilal Uysun - Nermin
Ozan Ağaç - Zümrüt
Boncuk Yılmaz - Nazmiye
Yeşim Dalgıçer - Gazeteci
Kaan Sevi - Cemal
Görkem Doğan - Pamir
Serkan Acay - Necdet
Çınar Yükçeker - Yakup
Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu
Umut İnan - Ali'nin çocukluğu
Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu
Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu
Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu
Umut Ege Baştemur - Kara
Ateş Kuşları uyarlama bir dizi değil. Gerçek bir hikayeye dayanan dizi herhangi bir ülkeden uyarlama değildir. Özgün olarak kaleme alınan dizinin hikayesi tamamen yerlidir.