Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ateş Kuşları dizisi uyarlama mı?

Ateş Kuşları dizisinin ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlandı. Yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Ateş Kuşları dizi severlerin gündeminde yer aldı. İşte Ateş Kuşları dizisi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine Köksüzler diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve Köksüzlerden Ateş Kuşlarına dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İlayda Alişan - Gülayşe

Hande Soral - Mercan

Görkem Sevindik - Ali

Burak Tozkoparan - Barbaros

Serkan Ercan - Menderes

Erdem Şanlı - Zıpkın

Emir Çubukçu - Sabit

Ahmet Saraçoğlu - Çatal

Gonca Cilasun - Hacer

Nizam Namidar - Nizam

Onat Bulut - Halis

Lilya İrem Salman - Hüma

Sedef Akalın - Şirin

Hilal Uysun - Nermin

Ozan Ağaç - Zümrüt

Boncuk Yılmaz - Nazmiye

Yeşim Dalgıçer - Gazeteci

Kaan Sevi - Cemal

Görkem Doğan - Pamir

Serkan Acay - Necdet

Çınar Yükçeker - Yakup

Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu

Umut İnan - Ali'nin çocukluğu

Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu

Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu

Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu

Umut Ege Baştemur - Kara

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Ateş Kuşları uyarlama bir dizi değil. Gerçek bir hikayeye dayanan dizi herhangi bir ülkeden uyarlama değildir. Özgün olarak kaleme alınan dizinin hikayesi tamamen yerlidir.



