Athena Gökhan'dan eleştirilere cevap! 'Doğuştan bellidir kumaşımız'

Son dönemlerde yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen Athena grubunun kurucularından Gökhan Özoğuz, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özellikle Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu destekleyen paylaşımlarıyla gündeme gelen Athena Gökhan, bu defa İstabul Belediye binasına yeniden eklenen 'TC' ibaresi paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Paylaşımlarıyla ilgili sosyal medyada, jüri üyesi olduğu programı bıraktıktan sonra konuşmaya başladığı ve duruşunu değiştirdiği yönünde eleştirilen Özoğuz, bu eleştirilere yine sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

"DOĞUŞTAN BELLİDİR KUMAŞIMIZ"

'Bazı arkadaşlar 30 senelik müzik serüvenimdeki duruşu Tv programından ayrıldıktan sonra yazdığımı düşünüyorlar. Sosyal medyaya giriş sebebim artık röportaj yapmayıp kendi düşüncelerimi buradan paylaşabileceğime karar vermemdendir. Düşünce değişmez doğuştan bellidir kumaşımız!' diyerek son dönemde neden sosyal medyada aktif olduğunu açıkladı.

Bazı arkadaşlar 30 senelik müzik serüvenimdeki duruşu Tv programından ayrıldıktan sonra yazdığımı düşünüyorlar ????

Sosyal medyaya giriş sebebim artık röp yapmayıp kendi düşüncelerimi buradan paylaşabileceğime karar vermemdendir. Düşünce değişmez doğuştan bellidir kumaşımız! — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 3 Mayıs 2019



