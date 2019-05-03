MAGAZİN

Athena Gökhan'dan eleştirilere cevap! 'Doğuştan bellidir kumaşımız'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2019 14:17 | Son Güncelleme

Dün sosyal medya hesabından İstanbul Belediyesi'ne 'TC' ibaresinin eklenmesi üzerine paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, 'Birtakım değerler fabrika ayarlarına, yani özüne geri dönüyor. T.C. ibaresi gibi!' demesi üzerine yeni bir tartışma başlatmıştı.

Athena Gökhan'dan eleştirilere cevap! 'Doğuştan bellidir kumaşımız'

Son dönemlerde yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen Athena grubunun kurucularından Gökhan Özoğuz, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özellikle Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu destekleyen paylaşımlarıyla gündeme gelen Athena Gökhan, bu defa İstabul Belediye binasına yeniden eklenen 'TC' ibaresi paylaşımıyla gündeme gelmişti.

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Paylaşımlarıyla ilgili sosyal medyada, jüri üyesi olduğu programı bıraktıktan sonra konuşmaya başladığı ve duruşunu değiştirdiği yönünde eleştirilen Özoğuz, bu eleştirilere yine sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

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"DOĞUŞTAN BELLİDİR KUMAŞIMIZ"

'Bazı arkadaşlar 30 senelik müzik serüvenimdeki duruşu Tv programından ayrıldıktan sonra yazdığımı düşünüyorlar. Sosyal medyaya giriş sebebim artık röportaj yapmayıp kendi düşüncelerimi buradan paylaşabileceğime karar vermemdendir. Düşünce değişmez doğuştan bellidir kumaşımız!' diyerek son dönemde neden sosyal medyada aktif olduğunu açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
athena gökhan Gökhan Özoğuz twitter

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BU GİDİŞLE SENDE BİRGÜN ÇUVALLIYACAKSIN SANANE SEN KENDİ SANATINI YAPMAYA DEVAM ETSENE
T.C'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞAN HDPKK İLE CHP'NİN ORTAK DANAYA GİRMESİNİN ÜZERİNİ TC YAZISIYLA ÖRTMEYEMİ ÇALIŞIYORSUN DİĞER CHP BELEDİYELERİ YÜNAN İŞGALİ ALTINDAMI NE İŞ TÜTARSIZ MEDYA MAYMUNU SENİ
KRALSIN
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