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Avans talebi kabul edilmeyen belediye çalışanı, tabancayla ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, belediye binasına kurusıkıyla giren belediye çalışanı İbrahim Ç., Başkan İsmail Baran ile görüşmek istedi.

Avans talebi kabul edilmeyen belediye çalışanı, tabancayla ateş açtı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, belediye binasına kurusıkıyla giren belediye çalışanı İbrahim Ç., Başkan İsmail Baran ile görüşmek istedi. Başkanın yerinde olmadığını öğrenen ve avans talebi kabul edilmeyen İbrahim Ç., kurusıkıyla havaya ateş etti. Polis ekipleri, İbrahim Ç.'yi gözaltına aldı.
Olay, sabah saatlerinde, Körfez Belediyesi'nde meydana geldi. Binanın arka kapısından içeri giren ulaşım birimi çalışanı İbrahim Ç., başkanlık makamına gitti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile görüşmek isteyen İbrahim Ç., başkanın yerinde olmadığını öğrendi. İbrahim Ç., daha sonra ilgili birime gidip, avans talebinde bulundu. Bu talebi kabul edilmeyen İbrahim Ç., 3'üncü katta kurusıkıyla havaya 1 el ateş etti. Belediye çalışanları, panik yaşarken, polise haber verildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, hemen binaya girerek, İbrahim Ç.,'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan İbrahim Ç.'nin, birçok kez belediyeden avans aldığı ve borcunu ödemediği öğrenildi. İbrahim Ç., Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma başlatıldı.

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Avans talebi kabul edilmeyen belediye çalışanı, tabancayla ateş açtıAvans talebi kabul edilmeyen belediye çalışanı, tabancayla ateş açtıAvans talebi kabul edilmeyen belediye çalışanı, tabancayla ateş açtıAvans talebi kabul edilmeyen belediye çalışanı, tabancayla ateş açtı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ve hala o belediyede çalışıp maaş alıyor
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