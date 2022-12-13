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Avrupa Parlamentosu çalkalanıyor! Yunan milletvekili Eva Kaili rüşvet almaktan gözaltına alınmıştı... Yeni detaylar belli oldu

13.12.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu (AP) yolsuzluk suçu ile çalkalanıyor. Parlamentonun eski başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili'nin rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alınması sonrası yolsuzluk soruşturması kapsamında ele geçirilen nakit paranın 1,5 milyon avro olduğu rapor edildi. Öte yandan Eva Kaili'nin yanı sıra parlamentodaki başka isimlerin de yolsuzluk ve rüşvet suçlarını işlediği iddia edildi.

Avrupa Parlamentosu çalkalanıyor! Yunan milletvekili Eva Kaili rüşvet almaktan gözaltına alınmıştı... Yeni detaylar belli oldu

Avrupa Parlamentosunun (AP) eski başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de suçlandığı yolsuzluk soruşturmasında el konulan nakit para miktarının 1,5 milyon avro olduğu bildirildi.

Belçika basınında Belçika Federal Savcılığına dayandırılan haberlerde, soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 1,5 milyon avro nakit para ele geçirildiği belirtildi.

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PARA, EVLERİNDE BULUNDU

Paraların ciddi kısmının Eva Kaili ile AP'deki S&D grubunun eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri'nin dairelerinde bulunduğu kaydedildi.

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Yolsuzluk soruşturmasını ilk olarak haberleştiren Belçika'nın Le Soir gazetesi, balyalar halindeki nakit paraların polis tarafından çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

BABASI DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gazete ayrıca Kaili'nin babası Aleksandros Kaili'nin de Brüksel'deki bir otelde elinde para dolu çantayla gözaltına alındığını duyurdu. Aleksandros Kaili'nin daha sonra serbest bırakıldığı belirtiliyor.

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Belçika Federal Savcılığı, bir Körfez ülkesinin adının karıştığı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Belçika ve İtalya'da 20 noktada aramalar yapıldığını, bir şüphelinin evinde 600 bin avro, Brüksel'deki bir otel odasında çanta içinde birkaç yüz bin avro ve bir AP milletvekilinin dairesinde 150 bin avro bulunduğunu açıklamıştı. Savcılık açıklamasında isimlere yer verilmemişti.

ÖN DURUŞMA YARIN

Kaili ile birlikte gözaltında bulunan 4 kişinin yolsuzluk ve rüşvet alma suçlamalarıyla yarın Brüksel'deki mahkemede ön duruşmaya çıkarılması bekleniyor.

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Belçika Federal Savcılığı, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığını 9 Aralık'ta duyurmuştu.

Basında çıkan haberlerde, Eva Kaili ve diğer kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmişti. Katar ise iddiaları reddetmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk Avrupa Parlamentosu

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