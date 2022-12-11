AP'de Eva Kaili depremi! Babası İstanbul kökenli olan eski sunucu, "Parlamento'nun Barbie'si" diye anlıyordu

Belçika'da Avrupa Parlamentosu'nun 14 başkan yardımcısından biri olan Yunanistan Sosyalist Milletvekili eski sunucu Eva Kaili, Katar'dan rüşvet aldıkları gerekçesiyle karıştığı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak başkent Brüksel'de gözaltına alındı. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) en büyük yolsuzluk skandalı olduğu belirtilen operasyon sonrası, Belçika Federal Savcılığınca sorgusu devam eden AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin, Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) üyeliği askıya alındı, AP Başkanı Robert Metsola ise yorum yapmaktan kaçındı.

YANKILARI SÜRÜYOR

AP Başkan Yardımcılarından Kaili'nin, AP'ye ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.

Belçika Federal Savcılığı Sözcüsü, Kaili ve diğer gözaltına alınanların sorgusunun bugün de devam ettiğini bildirdi.

AP BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

AP Başkanı Roberta Metsola, Twitter'dan "AP, kararlı bir şekilde yolsuzluğun karşısındadır. Bu aşamada, ilgili tüm kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla tam işbirliği yaptığımızı ve yapacağımızı doğrulamak dışında, devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayız. Adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız." paylaşımında bulundu.

Kaili'nin mensubu olduğu AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) da üyeliğinin askıya alındığını duyurdu.

Yunan muhalefet partisi PASOK, dün, Kaili'yi partiden ihraç etmişti.

Belçika medyasındaki haberlere göre, AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili ile S&D'nin eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Belçika Federal Savcılığından dün yapılan açıklamada, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiğinden şüphelenildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, dün yapılan aramalarda toplam 600 bin avro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

İSTANBUL KÖKENLİ

Öte yandan gözaltına alınan 44 yaşındaki Eva Kaili, Yunanistan’da bir dönem, “Parlamento’nun Barbie’si”, “Siyasetin Güzellik Kraliçesi” diye anılıyordu. Eski sunucu Kaili, İstanbullu Aleksandros Kailos ile Selanikli şair-yazar Maria İgnatiadu’nun kızı.

(AA)

