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Avukatın cipi kurşunlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 15:23 | Son Güncelleme

İZMİT'te, avukat E.K.'nin cipi, gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te, avukat E.K.'nin cipi, gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Sabah kurşun izlerini gören E.K. polise haber verdi.
Olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Bedesten Sokak'ta meydana geldi. Avukat E.K.'nin evinin bulunduğu sokağa park ettiği cip, gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Avukat E.K., sabah cipindeki kurşun izlerini görünce polise haber verdi. Araçta inceleme yapan polis, cipe 10 el ateş edildiğini belirledi. Polis, soruşturma başlattı.

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