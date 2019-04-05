SİVAS (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir. Avukatlar, adaletin bekçisi ve emekçisidir. Adil yargılama hakkının önemli bir güvencesidir. Savcı, avukat ve hakim, iddia, savunma ve karar makamları bu faaliyetin bütünlüğünü oluşturur." dedi. Gül, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, meslektaşlarının gününü kutladı. Avukatlar Günü etkinliğinde her köşesi tarih kokan, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin hatıralarını saklayan Sivas'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı yerdeyiz. 'Vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' sözü işte Sivas'ta bu mekanda zihinlerimize kazınmıştır ve hala diriliğini korumaktadır. Bağımsızlık ateşi burada yakılmış, milli birlik ve beraberliğin adımları hep burada atılmıştır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin kahramanlarını minnet ve rahmetle yad ediyorum. Bu toprakları vatan kılan, bu vatanı hür ve bağımsız kılan bütün şehitlerimizi rahmetle, hayırla yad ediyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

- "Avukatlar olmadan hakları etkin biçimde koruyamayız" Hukukun, bir ağaç gibi tek, hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşamanın yegane

formülü olduğuna dikkati çeken Gül, hayatını bu amaca vakfetmiş ve bu uğurda çalışırken hayatını kaybeden avukatlara Allah'tan rahmet diledi. Onların geçmişte taşıdığı bayrağı, bugün devralmış avukatlara meslek hayatında kolaylıklar dileyen Bakan Gül, şöyle devam etti: "Avukatlık mesleği onurlu meslektir, onu şerefle, onurla taşımayı büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim, adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir.

Avukatlar, adaletin bekçisi ve emekçisidir.

Adil yargılama hakkının önemli bir güvencesidir. Savcı, avukat ve hakim, iddia, savunma ve karar makamları bu faaliyetin bütünlüğünü oluşturur. İşte bugün burada çok güzel bir tabloyu Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde yaşıyoruz. Yargının bu üç kurucu unsuru eşit derecede önemli ve değerlidir, biri bir diğerinin önüne geçemez. Üçü de kurucu unsurdur, bizim bu üç kurucu unsuru korumamız ve değerli olarak görmemiz gerekmektedir. Bağımsız savunma olmadan yargı bağımsızlığını elbette sağlayamayız. Avukatlar olmadan hakları etkin biçimde koruyamayız. Avukatlar toplumun ve bireyin haklarını koruyan, adalet tasavvurunu yaşatan kamusal aktörlerdir."

Avukatların ulusal, uluslararası nitelikte pek çok rapor ve belgede yargı hizmetlerinin bir aktörü, paydaşı olarak tanımlandığına dikkati çeken Gül, avukatların rolünün, yargılama faaliyetleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Bakan Gül, avukatların, savunma görevlerinin yanında vatandaşların hukuk hizmetlerine

erişiminde de çok önemli bir köprü vazifesi üstlendiğini dile getirdi. - "Yargıya güveni konuşurken elbette avukatları dışarıda tutamayız" Avukatların sayısının yüz binin üzerine ulaştığını aktaran Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hukuk fakültesi ve hukuk öğrenimi gören kişi sayısındaki artışlar, fırsatlar kadar bazı

zorlukları da beraberinde getirmiştir.

Sorunların, ihtiyaçların ve beklentilerin farkındayız.

Sayısal büyümeye kalitenin de eşlik etmesi, niceliğin nitelikle desteklenmesi

gerektiğini biliyoruz.

Tek başına sayısal büyüklüklere değil, vatandaş memnuniyetine, hukuk

hizmetlerinin kaliteli sunumuna, meslek itibarının artırılmasına önem veriyoruz. Hazırlık çalışmalarında sona yaklaştığımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde bu

kapsamda önemli başlıklar yer alıyor. Bu çerçevede temel vizyonumuz güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemidir. Yargıya güveni konuşurken elbette avukatları dışarıda tutamayız. Avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran adımları, güven veren adalet hedefimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Avukatlarımızın talep ve beklentileri üzerinde hassasiyetle duruyoruz."

Bakan Gül, yeni bir kanunla avukatların mesleğe girişten sosyal ve ekonomik haklarına kadar

bir dizi konu üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Gül, "Bu konuda Sayın Başkanımızın yeşil pasaport ve KDV ile ilgili hususlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyla ilgili çalışmalarımızı ve tüm avukatlarımızın talebini iletmiş olacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve Avukatlar Günü tebriklerini de bu vesileyle iletmiş olayım." diye konuştu. Meslek sınavıyla kalitenin teşvikini önemsediklerini vurgulayan Gül, "Bu çerçevede umarım meclisimizin de takdirleriyle bu dönemde artık üniversite sınavına giren, hukuk fakültesine giren bir kişi mezun olduğunda sınava girerek avukatlık yapacağını bilecek ona göre tercih edecek. Bu çerçevede hem de kontenjanların azaltılması hususunda, niteliğin artırılması hususunda beklentilerimiz var." dedi. - Duruşma saatlerinde düzenleme Avukatların delil toplama yetkisinin genişletilmesi için de çalıştıklarını belirten Gül, bu konunun yargının hızlanmasına da çok önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

"Avukatları yargının kurucu unsuru görüyorsak o zaman veri toplama hususunda da bir takım yetkileri vermemiz lazım." diyen Gül, geçen yıl hizmete sunulan CELSE programının ve benzeri avukat dostu

uygulamaların geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Duruşma saatlerinin, rasyonel bir temelde disipline edilmesi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Gül, "Tüm duruşmaların saat 09.00'a verilmesi avukat meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yargıya güvenini zedelemektedir. Sistemde hepsinin aynı duruşma saatine verilmesini önleyecek ve makul rasyonel hale getirecek çalışmalarımızı yine bu çerçevede yapıyoruz." diye konuştu. - "Adalet bayrağını yükseklere taşıyacaksak bunu hep birlikte yapacağız" Avukatların sosyal ve ekonomik haklarıyla ilgili konularda da çalışma yaptıklarını dile getiren Gül, konuşmasını şöyle tamamladı: "Çözümleri ortak aklın ışığında arıyoruz. Elbette farklılıklar, farklı düşünceler çözüme ulaşmada, doğruyu bulmada en önemli ışıktır. Eğer aynı şeyi düşünme, aynı şeye inanma, aynı yaşam tarzına sahip olma hususunda bir farklılık olmasaydı hayatın hiçbir anlamı olmazdı. Hayat farklılıklarla güzel, bizim farklılıklarımız hayatın güzelliğidir, ülkemizin zenginliğidir. Türkiye'nin güçlü birlik ve beraberliğinin temelinde de farklılıklarımızla bir arada olma duygusu yatmaktadır. Reform çalışmalarımızı ortak akılla yapıyoruz. Adalet bayrağını yükseklere taşıyacaksak bunu hep birlikte yapacağız.

Güven veren adalet hedefine el birliğiyle ulaşacağız."