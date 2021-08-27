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Avustralya'da 12 yaş ve üzeriler için BioNTech kararı

27.08.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI), ülkenin ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) tarafından onaylanan Pfizer/BioNTech’in ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üzerindeki tüm Avustralyalılara vurulmasına onay verdi.

Avustralya'da 12 yaş ve üzeriler için BioNTech kararı

Avustralya'nın aşılar konusundaki karar organı olan ATAGI'dan yapılan açıklamaya göre, TGA’nın geçtiğimiz ay onayladığı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 12 ila 15 yaş grubundakilere de vurulması onaylandı.

ATAGI, daha önce TGA’dan onay alan aşının 16 yaş üzerindeki Avustralyalılara uygulanmasına izin vermişti.

13 EYLÜL'DEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra’da yaptığı açıklamada, kararla birlikte 12 yaş ve üzeri tüm Avustralyalıların Pfizer/BioNTech aşısı vurdurma imkanına sahip olacağını duyurdu, söz konusu yaş grubundakilerin 13 Eylül'den itibaren aşılarını yaptırmak için randevu alabileceklerini söyledi.

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Avustralya'da Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşıları marttan bu yana kullanılırken, TGA’dan onay alan Moderna ve Johnson & Johnson tarafından üretilen aşılar henüz ülkeye ulaşmadı.

Aşılama oranlarının yüzde 70 ila 80 oranına ulaştığında Kovid-19 yasaklarını kaldırmayı planlayan Avustralya’da, nüfusun yüzde 55,2'si ilk doz, yüzde 32,3'ü ise ikinci doz aşıyı oldu.

ÜLKEDE KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 993'E ÇIKTI

Delta varyantının en fazla yeni vaka sayısına ve can kayıplarına neden olduğu Yeni Güney Galler’in eyaletinin başkenti Sydney’de son 24 saatte 882 kişi daha Kovid-19’a yakalanırken 2 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletteki can kaybı 137’ye, Avustralya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 993’e yükseldi.

Öte yandan son aylarda Kovid-19'dan can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Victoria'da 79, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 21 kişinin daha virüse yakalandığı bildirildi.

Toplam 48 bin 827 kişinin virüse yakalandığı Avustralya’da, halen 14 bin 884 aktif vakadan 136'sı yoğun bakımda olmak üzere 840 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

YENİ ZELANDA'dA SON 24 SAATTE 70 KİŞİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Tam kapanmanın yürürlükte olduğu Yeni Zelanda’da, son 24 saatte 70 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu açıklandı.

Aktif vaka sayısının 284’e yükseldiği ülkede, 17 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 297 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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