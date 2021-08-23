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Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

23.08.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısına tam onay verdi. FDA’nın onayının ardından Pfizer/BioNTech, dünyada tam onay alan ilk aşı oldu.

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından geçtiğimiz senen aralık ayında 16 yaş ve üzeri kişiler için acil kullanım onayı almasının ardından bugün tam onay aldı. FDA tarafından tam onay alan ilk aşı olan aşı, aynı zamanda dünyada da tam onay alan ilk aşı olarak kayıtlara geçti. FDA ayrıca, geçtiğimiz mayıs ayında 12 yaş ve üstü kişilerin kullanımı için onay vermişti.

DAHA FAZLA KİŞİ AŞI OLABİLİR

ABD’li Cerrah Dr. Vivek Murthy basına verdiği demeçte, FDA’nın tam onay kararının ardından daha fazla kişinin Covid-19’a karşı aşı olabileceğini belirterek, insanların çalışması ve öğrenmesi için daha güvenli alanlar oluşturmak amacıyla aşı gerekliliklerini uygulamaya koymayı düşünen işletmeler ve üniversiteler için FDA’nın kararının önemli bir adım olduğunu ifade etti.

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Murthy ayrıca, "az sayıda insanın" aşı yaptırmadan önce tam onay beklediğini ve "bunun onları aşı olmaya yöneltebileceğine" inandığını belirtti.

Öte yandan, ABD’de Covid-19’a karşı tam olarak aşılanmış 170 milyondan fazla insandan 92 milyonuna Pfizer/BioNTech aşısı uygulandı.

ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla adlarını duyuran Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kuruldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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