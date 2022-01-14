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Avustralya Hükümeti Djokovic'in vizesini yeniden iptal etti

14.01.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmenlikten sorumlu Bakan Alex Hawke'un aldığı bu kararla Djokovic sınır dışı edilebilecek. Ancak Pazartesi başlayacak Avustralya Açık turnuvası için bu ülkede bulunan Djokovic'in karara mahkemede itiraz etme hakkı bulunuyor.

Avustralya Hükümeti Djokovic'in vizesini yeniden iptal etti

Avustralya Hükümeti, erkekler dünya sıralamasında bir numarada olan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in vizesini yeniden iptal etti.

Göçmenlikten sorumlu Bakan Alex Hawke'un aldığı bu kararla Djokovic sınır dışı edilebilecek.

Ancak Pazartesi başlayacak Avustralya Açık turnuvası için bu ülkede bulunan Djokovic'in karara mahkemede itiraz etme hakkı bulunuyor.

Aşı karşıtı olan 34 yaşındaki tenisçi 6 Ocak'ta ülkeye gelişinde, aşı muafiyetiyle ilgili kanıt sunamadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülmüştü.

Vizesi iptal edilen Djokovic'in bu karara itirazı Pazartesi günü yapılan mahkemede kabul edilmişti. Fakat Djokovic'in Avustralya'nın Covid kurallarına aykırı olarak aşısız olarak ülkede bulunması tepkilere neden olmuştu.

Bakan Alex Hawke bugünkü açıklamasında ''Yetkilerimi kullanarak kamu yararı için Novak Djokovic'in vizesini iptal ettim'' dedi.

3 yıl vize başvurusu yapamayacak

Son kararla Djokovic'in üç yıl boyunca Avustralya vizesi başvurusu yapamayacağı belirtiliyor.

Djokovic, vize başvurusu sırasında yanlış beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Avustralya'ya gelmeden önce, son 14 gün içinde başka bir ülkeye gitmediğini beyan eden Djokovic'in aslında İspanya'ya seyahat ettiği ortaya çıkmıştı.

Djokovic'in ayrıca Covid testinin pozitif çıkmasından iki gün sonra bir gazeteciye yüz yüze mülakat verdiği belirlenmişti.

Avustralya Hükümeti Djokovic'in vizesini yeniden iptal etti

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