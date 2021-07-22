HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avustralya'da turizm sektöründekilere 10 bin TL ikramiyeyle çalışma fırsatı

Avustralya'da turizm sektöründekilere 10 bin TL ikramiyeyle çalışma fırsatı

22.07.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Queensland eyaleti, turizm sektöründe çalışanlara yaklaşık 10 bin TL tutarında ikramiye ve seyahat yardımı uygulaması başlattı. Büyük Set Resifi'nin (Great Barrier Reef) de bulunduğu eyalette seyahat kısıtlamaları nedeniyle, genelde yabancı gezginlerin doldurduğu turizm işleri boşta. Birçok işletme personel bulmakta zorlanıyor.

Avustralya'da turizm sektöründekilere 10 bin TL ikramiyeyle çalışma fırsatı

Avustralya'nın Queensland eyaleti, turizm sektöründe çalışacaklara 1500 Avustralya Doları (Yaklaşık 10 bin TL) ikramiye ve seyahat yardımı uygulaması başlattı.

Büyük Set Resifi'nin (Great Barrier Reef) de bulunduğu eyalette seyahat kısıtlamaları nedeniyle, genelde yabancı gezginlerin doldurduğu turizm işleri boşta.

Birçok işletme personel bulmakta zorlanıyor.

Queensland eyaletinin başlattığı uygulama ise 09:00-17:00 mesaisinde normal bir iş yerine huzurlu bir tatil beldesinde çalışmayı düşleyenlere, her şeyi bırakıp gitmeleri için yeni bir alternatif.

Covid salgını öncesi Queensland'daki turizm sektörünün yıllık hacmi 17 milyar dolardan fazlaydı. Ancak salgının ardından konulan seyahat kısıtlamaları yüzünden bu miktar önemli oranda azaldı.

İş teklifi sadece Avustralyalılara açık

Kısıtlamalar nedeniyle sadece Avustralya vatandaşları, ülkede daimi oturum izni olanlar ve muafiyeti bulunanlar eyalete girebiliyor. Queensland'e girdikten sonra da 14 günlük karantina süresini tamamlamak zorundalar.

Ancak Avustalyalılar ülkedeki kısıtlamalar kalktıkça, kendi ülkelerinde tatil arayışına girdi ve Queensland eyaleti yerli turistleri cezbetmeye çalışıyor.

Ancak personel eksikliği nedeniyle, birçok işletme az sayıdaki müşterileriyle bile ilgilenemiyor. Fransız haber ajansı AFP'ye göre turistik kasabalarda sık sık "eleman aranıyor" ilanı görmek mümkün.

Fakat iş teklifi sadece Avustralyalılara açık. Queensland Eyaleti Başbakanı Ananastacia Palaszcuk, 7,5 milyon (Yaklaşık 49 milyon) Avustralya Doları tutarındaki paketin tüm ülkeden geleceklere açık olduğunu söyledi. Gitmek isteyenlere 250 Avustralya Doları (Yaklaşık 1650 TL) seyahat yardımı da yapılacak.

Program 20 Mayıs'ta başlayacak ve başvurular 6 ay devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Duygulandıran buluşma! 58 yılda ilk kez bunu yaşadılarDuygulandıran buluşma! 58 yılda ilk kez bunu yaşadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hasta olduğu iddia edilmişti! Görüntüler tepki çekti

Hasta olduğu iddia edilmişti! Görüntüler tepki çekti

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Türkiye'de de kullanıyor! Yeni etkinlik oranı açıklandı: Tek dozu yeterli değil

Türkiye'de de kullanıyor! Yeni etkinlik oranı açıklandı: Tek dozu yeterli değil

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.