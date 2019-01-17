Avusturya suç işleyen Suriyeli mültecileri sınır dışı edecek

Kickl, söz konusu anlaşmanın yapılmasının zaman alabileceğini, bu nedenle Suriyelilerin üçüncü bir ülkeye de sınır dışı edilebileceğini söyledi.

İltica başvurusu reddedilmiş ya da büyük suç işlemiş Suriyelilerin, iç savaşın sürdüğü ülkelerine gönderileceğini ifade eden Kickl, "Suriye ile iade anlaşması yapacağız, bu etkili olacak." ifadelerini kullandı.

VİYANA (AA) - Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, ağır suç işleyen Suriyeli mültecileri iç savaşın sürdüğü ülkelerine geri göndermek için Suriye rejimi ile iade anlaşması yapacaklarını açıkladı.

Şiddete meyilli ve suç işleyen mültecilerin sınır dışı edilememeleri durumunda, bir geçiş noktasında tutulacaklarını belirten Kickl, "Söz konusu kişileri belirli bir yerde tutacağız. Örneğin havalimanı yakınlarında bir geçiş bölgesi olabilir. Bu kişiler için yalnız bir seçenek olacak, ülkelerine geri dönmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanı Kickl, dün iltica yasasının ağırlaştırılacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuş, küçük büyük fark etmeksizin suç işleyen kişilerin sınır dışı edilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması yönünde çalışıldığını açıklamıştı.

