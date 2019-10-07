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Avusturya'da "iklim değişikliği"ne karşı işgal eylemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen bir grup protestocu, şehrin işlek caddelerini işgal ederek, trafiğin akışını engelledi

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup, şehrin işlek caddelerini trafiğe kapatarak, iklim değişikliği, çevrenin korunması ve küresel ısınmaya dikkati çekmek için eylem gerçekleştirdi.

Trafik akışının yoğun olduğu Getreidemarkt, Babenbergerstresse ve Mariahilfer caddelerinin kesiştiği kavşağı işgal eden "Extinction Rebellion" isimli çevreci oluşumun Viyana'daki üyeleri, iklim değişikliğine ilişkin dikkat çekici pankartlar açtı.

Dünya genelinde 60'ın üzerinde şehirde işgal eylemi düzenleyen göstericiler konuşmalarında, siyasilere vakit kaybetmeden küresel ısınmayı önlemeleri ve çevreci önlemleri hayata geçirmeleri çağrısında bulundu.

- 75 göstericiye cezai işlem yapıldı

Polisin işgal eylemini sonlandırma çağrılarına karşın bir grup gösterici oturma eylemini sürdürdü.

Caddenin ortasına yerleştirilen ve üzerinde "kanayan dünya haritası bulunan" bir levhaya bazı göstericiler ellerini yapışkanla yapıştırdı.

Polis ve eylemciler arasında herhangi bir arbede yaşanmazken, emniyet güçleri işgali sürdüren göstericileri oturdukları yerlerden tek tek caddenin dışına taşıdı.

Yaklaşık 6 saat süren işgal eyleminde polis, "toplanma yasasına aykırı davrandıkları" gerekçesiyle 75 gösterici hakkında cezai işlem yaptı.

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