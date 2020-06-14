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  4. Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars’ın muhteşem görüntüsü büyük beğeni topladı

Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars’ın muhteşem görüntüsü büyük beğeni topladı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars’ı 10 saat boyunca gözlemleyen ve videoya alan gönüllü turizm elçisi İsa Turan’ın 10 saatlik zaman dilimini 3 dakikaya sığdırdığı video izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars’ın muhteşem görüntüsü büyük beğeni topladı

Gönüllü turizm elçisi İsa Turan, 6 Haziran’ı 7 Haziran’a bağlayan gece İzmir’den Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars’ı görüntüledi. 10 saatlik zaman dilimini 3 dakikalık bir videoya sığdıran Turan’ın Karşıyaka sırtlarından çektiği görüntülerde saat 23.00 sıralarında Ay’ın dolunay halinde İzmir semalarında yükseldiği görülüyor. Gerçek saatin de zaman sayacı şeklinde yer altığı hızlandırılmış videoda, Ay’ın ardından sırasıyla Jüpiter, Satürn ve Mars gözle görülebilecek şekilde İzmir semalarında parıldıyor. Güneşin İzmir’i aydınlatmasıyla birlikte gezegenlerin gözden kaybolduğu video, bulutların dansıyla son buluyor.

İHA

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